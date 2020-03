Trump ordena cierre de frontera de EU con Canadá para ‘viajes no esenciales’

Reuters.- La frontera entre Estados Unidos y Canadá estará cerrará a todo el tráfico no esencial, dijo el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, y añadió que los detalles sobre el movimiento de personas serán anunciados más tarde, aunque no habrá efectos en el comercio entre las dos naciones.

“Bajo consentimiento mutuo, cerraremos nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no será afectado. ¡Más tarde entregaré detalles!”, escribió el mandatario.

Además, el Gobierno de Donald Trump ha pedido un monto adicional de 45.800 millones de dólares al Congreso para reforzar los fondos de sus agencias en vista de la rápida propagación de la epidemia de coronavirus, dijo el miércoles un portavoz de la Casa Blanca.

El pedido de fondos adicionales, que fue enviado a los legisladores estadounidenses, entregará miles de millones de dólares a los servicios de salud y a los departamentos de veteranos de guerra y de Defensa.

Una solicitud por separado enviada por la Casa Blanca para establecer un paquete de ayudas por 1,000 millones de dólares estará destinado a contener los daños económicos provocados por el coronavirus.