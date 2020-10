Economía británica creció pero mucho menos de lo esperado

EFE.- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció en agosto un 2.1%, menos de lo pronosticado después de que el gobierno introdujera ayudas específicas para el sector de la restauración y la hostelería, informó la Oficina Nacional de estadísticas (ONS).

Ese crecimiento contrasta con el 6.4% de julio y un 4.6% previsto por los analistas, que esperaban un repunte de la actividad tras la introducción de una reducción del impuesto del valor añadido (IVA) para la restauración y la hostelería y un programa oficial de descuentos en restaurantes para alentar el consumo.

De acuerdo con la ONS, el PIB se situó en agosto un 9.2% por debajo del nivel que tenía en febrero de 2020, antes de que se declarara en marzo la pandemia de coronavirus en este país.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En los tres meses previos hasta agosto, la economía se expandió un 8% acumulado, a medida que se suavizaban las restricciones impuestas para contener el virus, indica el organismo.

El sector servicios, motor de la economía británica, se mantuvo en agosto un 9.6% por debajo de su nivel de febrero, mientras que el de la construcción acusaba un descenso del 10.8%.

El encargado de estadística económica de la ONS, Jonathan Athow, constató que “la economía continuó su recuperación en agosto pero menos que en meses precedentes”.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Aunque hubo “un crecimiento fuerte” de los restaurantes y la hostelería por el programa gubernamental “Eat out to help out” (Come fuera para ayudar) en época vacacional, esto no ocurrió en otras partes del sector de los servicios, dijo.

Aparte del impacto en el sector de la construcción, también hubo “un crecimiento limitado” en las manufacturas, que siguen por debajo de sus niveles prepandemia, sobre todo “la producción de coches y aviones”, señaló el experto.

Además del PIB mensual, la ONS publica la evolución de la economía en cada trimestre de calendario, y en su último informe reveló que el producto interior bruto británico se contrajo un 19.8% entre abril y junio.