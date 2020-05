Existen bajas posibilidades que niños transmitan Covid-19: epidemiólogos británicos

Reuters.- Dos destacados epidemiólogos británicos dijeron esta mañana que hay señales tentativas de que los niños podrían no transmitir el nuevo coronavirus tanto como los adultos, aunque advirtieron que la mala noticia es que la inmunidad humana podría no ser muy duradera.

Mientras Europa y Estados Unidos intentan volver al trabajo tras la primera ola letal del coronavirus, los líderes mundiales intentan dilucidar cuándo es seguro el retorno a clases.

Las señales indican que los niños podrían no propagar tanto el virus como los adultos, afirmó la doctora Rosalind Eggo, que participa en comités que asesoran al Gobierno británico en la respuesta a la pandemia, en la Cámara alta del Parlamento.

“Hasta el momento creemos que es menos probable que los niños se contagien, pero no es seguro, aunque sí tenemos mucha certeza de que es menos probable que tengan consecuencias graves y hay indicios de que son menos infecciosos, pero no es seguro“, dijo Eggo, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

John Edmunds, miembro del Grupo Científico Asesor para Emergencias de Reino Unido, señaló en un comité de la Cámara de los Lores que es sorprendente cómo los menores no parecen estar jugando un papel destacado en la propagación del virus.

“Es inusual que los niños no parezcan estar jugando un papel importante en la transmisión, porque en la mayoría de virus respiratorios y bacterias desempeñan un papel central, pero en este caso no lo parece”, afirmó Edmunds, profesor también de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

“Solo hay un brote documentado asociado con un colegio, lo cual es sorprendente”, agregó.

No obstante, indicó que potencialmente podría ser una mala noticia que la inmunidad humana al virus parece no ser muy duradera.