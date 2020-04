Fundador de Twitter promete 1,000 mdd para combatir el coronavirus

Jack Dorsey planea donar 1,000 millones de dólares (mdd) para combatir el brote de coronavirus, la mayor donación prometida por un individuo privado hasta el momento durante la pandemia.

Dorsey, CEO y cofundador de Twitter y Square, hará la donación utilizando US$1.000 millones en acciones de Square, aproximadamente el 30% de su patrimonio neto estimado.

Why the transparency? It’s important to show my work so I and others can learn. I’ve discovered and funded ($40mm) many orgs with proven impact and efficiency in the past, mostly anonymously. Going forward, all grants will be public. Suggestions welcome. Drop your cash app 😉

— jack (@jack) April 7, 2020