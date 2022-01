Inflación va a estabilizarse y bajar gradualmente en 2022: Banco Central Europeo

EFE.- La inflación “va a estabilizarse y bajar gradualmente” durante 2022, según la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que prevé que ese movimiento descendente “va a continuar en 2023 y 2024”.

En una entrevista este jueves a la emisora France Inter, Lagarde reconoció que no puede avanzar una previsión de inflación para este año, y se limitó a recordar que el 16 de diciembre el BCE dio una estimación del 3.2%.

Recordó que la inflación actual está generada en alrededor del 50% por el encarecimiento de la energía y la otra mitad por los “embotellamientos” que se han generado con la fuerte recuperación económica en la producción, en los puertos o más generalmente en el transporte.

“Creemos que esos dos fenómenos van a estabilizarse poco a poco y a bajar”, aunque -admitió- “menos de lo que todos los economistas habíamos anticipado”.

Sobre el hecho de que el BCE no haya dado los mismos pasos que la Reserva Federal de Estados Unidos de cara a eventuales subidas de tipos de interés para contener la inflación, Lagarde subrayó que la situación es “muy diferente”.

No te pierdas: Europa mejor preparada ante impacto económico de Ómicron: Lagarde

En primer lugar porque la inflación es dos puntos inferior en la zona euro que en Estados Unidos (la brecha es mayor si se compara la inflación subyacente). También porque Estados Unidos está en una fase más avanzada de la recuperación económica.

Por esos motivos -razonó- “tenemos todas las razones para no reaccionar tan rápida y tan brutalmente”. Añadió que si se aumentaran ahora los tipos de interés, las consecuencias llegarían en un plazo de 6 a 9 meses y podría ser un freno a la actividad económica que se quiere evitar.

Sobre el Pacto de Estabilidad, a presidenta del BCE explicó que tendrán que restablecerse las reglas para controlar el déficit público y la deuda en la eurozona pero “no serán seguramente las mismas” que había antes de la crisis causada por la pandemia.

A la pregunta de si está caduco el criterio de no superar un déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB), respondió que no porque está en un texto que tendría que renegociarse y obtenerse un acuerdo unánime de los países miembros, algo que a su juicio no es posible en 2023 cuando se supone que volverán a aplicarse las reglas del Pacto de Estabilidad.

Pero añadió que hay margen para actuar sobre “las modalidades de interpretación” de esas reglas.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información