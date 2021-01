Irán reanuda enriquecimiento de uranio y prende alertas de UE e Israel

Irán reanudó el enriquecimiento de uranio al 20% en sus instalaciones nucleares subterráneas de Fordow, un nivel de pureza que no está permitido bajo el pacto firmando en 2015 por Teherán y seis potencias mundiales, confirmó este lunes el organismo de control nuclear de la ONU.

“Irán comenzó hoy a bombear uranio enriquecido hasta en un 4.1% en seis cascadas de centrífugas en la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow para un mayor enriquecimiento hasta en un 20%”, indicó el Organismo Internacional de Energía Atómica en un comunicado.

La decisión es la última de una serie reciente de rupturas del acuerdo por parte de Irán, que comenzó a violar el pacto en 2019 en represalia por la retirada de Washington del tratado y la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos contra Teherán.

El 1 de enero, el OIEA dijo que Teherán le había avisado de sus intenciones de reanudar el enriquecimiento hasta el 20% en Fordow, una instalación dentro de una montaña.

Ante esto, la Unión Europea (UE) dijo este lunes que si se confirmaba que Irán ha iniciado el enriquecimiento de uranio, el país persa se habrá desviado considerablemente de sus obligaciones ante el acuerdo nuclear firmado en 2015, conocido bajo el nombre de JCPOA.



“Si este anuncio se implementa, constituirá una desviación considerable de los compromisos de Irán bajo el JCPOA, con serias implicaciones respecto a la no proliferación nuclear”, dijo el portavoz del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.



El portavoz del gobierno iraní, Alí Rabi, anunció hoy que su país ha empezado a inyectar gas en las centrifugadoras de la planta de Fordow para enriquecer uranio a una pureza del 20%, violando el JCPOA, que en 2015 limitó el programa nuclear iraní para evitar que desarrolle el arma atómica, a cambio de que se levantaran las sanciones económicas a Teherán.



La UE evitó por ahora pronunciarse sobre si esta actuación supone el fin del pacto nuclear, alegando que prefiere esperar al análisis de la OIEA, que hoy tiene previsto reunirse con los países que aún respaldan el acuerdo –China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido–, además de la UE.



“El pacto seguirá vivo mientras todos los participantes cumplan con sus obligaciones”, indicó el portavoz de Borrell.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

‘Israel no permitirá armas nucleares’

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió hoy a Irán que no permitirá que desarrolle armas nucleares, tras asegurar Teherán que ha comenzado a enriquecer uranio al 20%, en violación del acuerdo nuclear de 2015.



“La decisión de Irán de seguir violando sus obligaciones, aumentar el enriquecimiento de uranio y promover capacidades industriales para el enriquecimiento bajo tierra no tiene otra explicación que su deseo de avanzar hacia su objetivo de desarrollar un programa nuclear militar”, señaló Netanyahu a través de su cuenta de Twitter.



“Israel no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares”, avisó Netanyahu.

El gobierno de Irán sigue la aprobación de una ley el mes pasado en el Parlamento que estipula, entre otros puntos, producir y almacenar cada año 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%, una cifra de pureza muy superior a la establecida por el acuerdo del 2015, del que Estados Unidos se retiró en 2018 y que ya había sido violado por Irán en el pasado, incluyendo el enriquecimiento hasta un 4.5% en 2019.



Irán ya superó en 2019 ese límite de pureza máxima, pero solo hasta un 4.5%. No obstante, el 20% de enriquecimiento sigue estando muy por debajo del 90 % necesario para una bomba nuclear.

El país volvió a enriquecer uranio después de que en 2018 Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, decidiera abandonar el acuerdo y volviera a imponer sanciones económicas a Irán, que el resto de países firmantes no han sido capaces de contrarrestar.



El futuro presidente estadounidense, Joe Biden, tiene la intención de volver al JCPOA cuando asuma el mandato el próximo 20 de enero, pero el anuncio de hoy puede dificultar sus planes

Con información de Reuters y Efe

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado