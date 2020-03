Más que artículos de higiene, en EU se arman ante pandemia por coronavirus

Las tiendas de armas y los distribuidores de municiones en Estados Unidos revelaron un aumento en las compras, particularmente de compradores primerizos.

Según un informe periodístico, comerciantes de armas y municiones sostienen que la existencia de una marcada afluencia de clientes con preocupaciones similares en las últimas semanas, creando un aumento en las ventas a medida que se propaga la ansiedad por el coronavirus.

Los informes sobre ventas de armas de fuego y equipo de supervivencia que salieron volando de las estanterías, se han extendido, incluso en California, Nueva York, Washington, Alabama y Ohio.

Las fotos en redes sociales durante el fin de semana mostraron filas alrededor de una cuadra en una tienda de armas en Los Ángeles.

Algunos distribuidores dijeron que una proporción inusual de alta de ventas ha sido a compradores primerizos.

“Lo atribuimos principalmente al susto del virus”, se dijo desde la tienda al ver aumentar las ventas entre un 30 y un 40% desde finales de febrero.

Las elecciones presidenciales y las fluctuaciones del mercado de valores también han estado impulsando los negocios, dijo, y la tienda ahora vende más de 300 armas de fuego por semana.

“La gente tiene una pequeña falta de confianza de que si sucede algo grande y malo, ese 911 podría no funcionar. Lo vimos con Katrina”, dijo Larry Hyatt de la tienda homónima de Carolina del Norte, refiriéndose al colapso en la respuesta de emergencia después del huracán de 2005 en la costa del Golfo. “La gente no ha olvidado que ocurrió un desastre y el gobierno no vino”.

Algunas de las principales agencias policiales dijeron que no habían registrado un aumento brusco en las ventas de armas de fuego en las últimas semanas.

Datos del FBI muestran un aumento considerable en las verificaciones de antecedentes para la compra de armas desde el comienzo del año, aunque otros factores, como la campaña política nacional y los esfuerzos de control de armas por parte de algunas legislaturas estatales, incluida Virginia, también podrían estar impulsándolos.

