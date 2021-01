Minuto a minuto: Joe Biden asume la presidencia de EU

Joe Biden, de 78 años de edad, se convertirá el presidente de mayor edad en la historia del país, en una ceremonia de investidura reducida en Washington que se ha despojado en gran medida de su pompa habitual.

Lo anterior se debe tanto por la pandemia de Covid-19 como por las preocupaciones de seguridad tras el asalto del 6 de enero al Capitolio, perpetrado por partidarios del mandatario saliente, Donald Trump.

Sigue aquí toda la información de la transferencia de poder en Estados Unidos.

16:15 Joe Biden comenzó a firmar 15 acciones ejecutivas con el objetivo de aplacar la pandemia del coronavirus, el cambio climático, la desigualdad racial, así como revertir algunas de las políticas implementadas por el exmandatario Donald Trump.

14:45 El presidente Joe Biden llega e ingresa a pie, al lado de su esposa Jill, a la Casa Blanca.

13:43 El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris rinden ofrenda en la Tumba del Soldado Desconocido (Tomb of the Unknown Soldier), monumento dedicado a los estadounidenses caídos en las guerras, que se encuentra en el cementerio de Arlington, a unos 8 minutos en auto del Capitolio.

13:04 Joe Biden deja el Capitolio a bordo de “La Bestia”, como llaman al transporte de los presidentes de EU; se dirigirá a la tumba del Soldado Desconocido (Tomb of the Unknown Soldier) en el cementerio de Arlington.

12:51 Joe Biden pasa lista a las fuerzas armadas de Estados Unidos en las escalinatas del Capitolio.

12:38 Líderes del Congreso estadounidense le entregan regalos a Joe Biden en el Capitolio tras asumir como presidente de Estados Unidos.

11:45 La ceremonia de investidura ha terminado, el exvicepresidente Mike Pence deja el Capitolio en una camioneta, lo despide la vicepresidenta Kamala Harris desde las escalinatas.

11:24 En la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos ya aparece Joe Biden.

11:20 Tras la juramentación y el primer discurso de Biden, la poeta Amanda Gorman lee un poema, una tradición en la investidura.

11:12 “Siempre defenderé la Constitución, siempre defenderé a Estados Unidos y a ustedes, escribiremos la historia de Estados Unidos, de amor y de sanación, de grandeza y de bondad, que sea esta la historia que nos inspire y que les cuente a las siguientes generaciones que enfrentamos el momento con democracia y esperanza, con propósito y determinación nos volvemos a estas tareas de nuestra época, dedicarnos al prójimo, Dios bendiga a Estados Unidos y proteja a nuestros soldados, gracias Estados Unidos”, concluyó.

Stephanie Keith/Getty Images

11:10 Biden continúa: “Yo les prometo que seremos juzgados ustedes y yo por cómo resolveremos esta momento difícil o simplemente le daremos un mundo mejor a nuestros hijos, yo creo que lo haremos, y entonces escribiremos el siguiente gran capítulo en la historia de EU, como el himno de EU, hay un verso que me gusta mucho ‘el trabajo durante siglos nos han traído a este momento, cuál será nuestro legado, qué dirán nuestros hijos, EU di lo mejor por ti'”.

11:08 Biden sigue con su discurso: “Estados Unidos ha sido puesto a prueba y hemos salido más fuertes de la prueba, estamos no para enfrentar los problemas de ayer, sino los de hoy y los de mañana”. Pide una oración por los muertos en Estados Unidos.

Foto: Alex Wong/Getty Images

11:07 Biden agrega: “Hay que acabar esta guerra incivil que pone a conservador contra liberal, a rural contra urbano, a azul contra rojo, si mostramos un poco de tolerancia y unidad y si estamos dispuestos a ponernos en el pellejo del otro, como decía mi mamá, porque la vida es así, uno no sabe qué depara el destino, hay días que uno necesita una mano y hay días en que la mano hay que darla nosotros y si somos así nuestro país será más fuerte, más próspero y aun así podemos estar en desacuerdo. Hay que combatir la pandemia como una sola nación, como dice la Biblia, la tristeza dura una noche pero la alegría viene en la mañana de esto saldremos adelante juntos”.

11:05 Biden dice: “En semanas recientes aprendimos una lección dura, hay verdad y hay mentiras dichas por buscar poder y buscar provecho, hay mandatarios que han prometido luchar por la Constitución y vencer las mentiras”.

11:02 Joe Biden afirma: “Aquí estamos donde una turba quería impedir la voluntad de los Estadounidenses, no sucedió y no sucederá jamás. Lucharé duro tanto por los que no me apoyaron como por los que sí”.

11:01: “Debemos rechazar la cultura donde los hechos son manipulados y hasta inventados, EU debe ser diferente y mejor, miren alrededor, estamos junto al Capitolio que se concretó en la Guerra Civil. Hoy llega la primera mujer elegida vicepresidenta, Kamala Harris, no me digan que las cosas no pueden cambiar“.

11:00 El presidente continúa con su discurso de unidad: “En estas pruebas siempre ha prevalecido lo mejor de nosotros, siempre nos hemos unido para hacer que todo salga adelante, y ahora podemos hacer lo mismo, podemos vernos no como adversarios sino como vecinos, podemos tratarnos con dignidad y respeto. Sin unidad no hay paz, sólo amargura, no hay progreso, no hay nación solo un estado de caos, este es nuestro momento histórico, la unidad es el camino hacia adelante. Debemos enfrentar este momento como los Estados Unidos de América”.

10:57 Biden dice: “En esto va mi alma entera, en unir a Estados Unidos, unir para combatir a los enemigos que enfrentamos, el desempleo, la desesperanza, con unidad podemos hacer cosas grandes, podemos superar el virus mortal”

10:55 Joe Biden continúa: “El sueño de justicia para todos ya no esperará, el grito de supervivencia no puede ser más claro que hoy, el supremacismo blanco y el terrorismo los hemos de vencer para restaurar el alma y el futuro de EU, pero hacen falta más que palabras, hace falta la unidad. Hay mucho que restaurar, curar y ganar… El sueño de justicia para todos no puede ser relegado más”.

10:51 Joe Biden da su primer discurso como presidente de Estados Unidos: “Mis compatriotas estadounidenses, este es el día de EU, de la democracia, de renovación, a través de un crisol, EU ha sido puesto a prueba, este es el triunfo de la democracia, la voluntad del pueblo ha sido escuchada… La democracia ha triunfado.

“Muchas gracias a mis predecesores de ambos partidos, les doy las gracias desde el fondo de mi corazón… acabo de prestar un juramento sacro que por primera vez presentó Washington, la historia de nuestra nación depende de todo el pueblo, esta es una gran nación, somos gente buena y en siglos de problemas y luchas, en la paz y la guerra hemos llegado muy lejos”.

10:48 Joe Biden, acompañado de su familia, juramenta como el 46 presidente de Estados Unidos: “Juro solemnente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que haciendo uso de todas mis facultades preservaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos, que Dios me asista”.

10:43 Jennifer Lopez canta y celebra la libertad en Estados Unidos. En español dijo: “Una nación indivisible con libertad y justicia para todos”.

10:40 Kamala Harris hace su juramento como nueva vicepresidente de Estados Unidos. “Yo Kamala Harris juro solemnemente, apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todo enemigo, y que seré fiel a ella y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental y que cumpliré fielmente los deberes del cargo que estoy por asumir con la ayuda de Dios”.

Kamala Harris toma juramento como vicepresidenta de Estados Unidos https://t.co/etp64Fz0Yg pic.twitter.com/OZ0Ii1pjNr — Forbes México (@Forbes_Mexico) January 20, 2021

10:37 Trump aterriza en Palm Beach poco antes de la investidura de Joe Biden

El presidente saliente llegó a Palm Beach a bordo del avión Air Force One procedente de la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington.

A lo largo de la carretera que conduce desde West Pam Beach, donde está el aeropuerto, hasta Mar-a-Lago centenares de seguidores de Trump se han concentrado para darle la bienvenida con banderas, carteles y camisetas y gorras con los colores de la bandera de EU. EFE

10:36 La cantante Lady Gaga entona el himno nacional de Estados Unidos.

10:05 Joe Biden y Kamala Harris arribaron al Capitolio para la juramentación, acompañados de sus parejas. Primero lo hará la vicepresidente electa y tras ella el que será el presidente número 46 de Estados Unidos. (EFE)

9:46 Biden da un agradecimiento a su esposa.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

9:40 Poco después que Trump partió de Washington, Biden dejó la casa de huéspedes presidencial de camino a la Catedral de San Mateo Apóstol, donde se encontró con los líderes republicanos del Senado y la Cámara de Representantes, Mitch McConnell y Kevin McCarthy.

La elección de la Catedral de San Mateo Apóstol se debe a que Biden es católico, de hecho es el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos, después de John F. Kennedy. (EFE)

Foto: EFE.

9:30 El presidente Donald Trump se retiró de la capital estadounidense tras un breve discurso en el que aseguró que regresará “de alguna forma”.

Foto: Reuters.

