Moderna dice que vacunas contra Covid-19 son más débiles contra Ómicron; mercados se tambalean

Reuters.- El director ejecutivo de la farmacéutica Moderna activó el martes nuevas alarmas en los mercados financieros al advertir que las vacunas contra el Covid-19 existentes serían menos efectivas contra la variante ómicron de lo que lo han sido contra delta.

Los principales mercados bursátiles europeos caían alrededor del 1.5%, el índice Nikkei de Tokio cerró con una baja del 1.6% y los futuros del petróleo crudo perdieron más del 3%, ya que los comentarios de Stephane Bancel desataron temores de que una resistencia a las vacuna pueda prolongar la pandemia.

“Creo que no hay un mundo en el que (la efectividad) esté al mismo nivel (…) que teníamos con la variante delta”, dijo Bancel al diario Financial Times.

“Creo que va a ser una caída sustancial (en la protección de la vacuna). No sé cuánto porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado … me dicen ‘esto no va a ser bueno'”, añadió.

Sin embargo, en un intento por equilibrar el asunto, el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, dijo al Parlamento Europeo que incluso si la nueva variante se generaliza, las vacunas existentes seguirán brindando protección.

Moderna no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters, ni dijo cuándo espera tener datos sobre la efectividad de su vacuna en Ómicron, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) conlleva un riesgo muy alto de aumentos repentinos de infecciones.

Bancel había dicho anteriormente en la emisora CNBC que podría llevar meses comenzar a suministrar una vacuna diseñada para la nueva variante.

Científicos y también la OMS han dicho que podría llevar semanas comprender si es probable que Ómicron cause una enfermedad grave o escape a la protección contra la inmunidad inducida por las vacunas.

Cooke dijo que las pruebas de laboratorio para la “neutralización cruzada” tomarían alrededor de dos semanas. Si existiera la necesidad de cambiar las vacunas contra Covid-19, se podrían aprobar otras nuevas dentro de tres o cuatro meses, agregó.

“La vacunación probablemente mantendrá a las personas lejos del hospital”, dijo John Wherry, director del Instituto Penn de Inmunología en Filadelfia.

Moderna y sus colegas fabricantes de medicamentos BioNTech y Johnson & Johnson están trabajando en vacunas que se dirigen específicamente a Ómicron en caso de que las dosis existentes no sean efectivas. Moderna también ha estado probando una dosis más alta de su refuerzo actual.

La incertidumbre sobre la nueva variante ha provocado una alarma mundial y los cierres de fronteras ensombrecen la incipiente recuperación económica de la pandemia que ya lleva dos años.

La noticia de su aparición borró aproximadamente 2 billones de dólares de las carteras de acciones mundiales el viernes, pero el lunes la calma había regresado en parte.

Detectado por primera vez en el sur de África hace una semana, se sabe que Ómicron se ha extendido a más de una docena de países.

Japón, la tercera economía más grande del mundo, confirmó su primer caso el martes, en un viajero de Namibia. Australia descubrió que una persona con Ómicron había visitado un concurrido centro comercial en Sídney cuando probablemente era contagioso.

CONTROLES FRONTERIZOS

países de todo el mundo han endurecido los controles fronterizos en un intento por evitar que se repitan las estrictas cuarentenas y las fuertes recesiones económicas del año pasado.

Gran Bretaña y Estados Unidos han impulsado sus programas de refuerzo de vacunación.

Inglaterra también hizo que las mascarillas fueran obligatorias en las tiendas y en el transporte público. Los pasajeros internacionales tendrán que autoaislarse hasta que obtengan un resultado negativo en una prueba de PCR para ADN viral.

Australia ha retrasado la reapertura de sus fronteras internacionales en dos semanas, menos de 36 horas antes de que se permitiera regresar a los estudiantes extranjeros y a los migrantes calificados.

En Alemania, un punto de acceso, la tasa de infección promedio de siete días cayó ligeramente por primera vez en tres semanas, ya que los funcionarios consideraron imponer medidas más duras.

En un impulso para las autoridades, la Corte Constitucional dictaminó que las medidas de cuarentenas y cierres anteriores no habían violado los derechos de los niños de ir a la escuela ni otras libertades protegidas.

Las restricciones globales a los viajeros del sur de África, donde se identificó el virus por primera vez, han puesto de relieve la desigualdad en la distribución de la vacuna, lo que puede haber dado al virus más oportunidades de mutar.

“No se puede culpar a la gente de África por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles en África, y no debe ser penalizada por identificar y compartir información científica y sanitaria crucial con el mundo”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El transatlántico de pasajeros Europa estaba atracando en Ciudad del Cabo el martes en lo que se suponía que sería el inicio oficial de la primera temporada de cruceros en el principal centro turístico de Sudáfrica desde la pandemia.

Después de que se descubrieran casos de Ómicron mientras estaban en el mar, se esperaba que muchos pasajeros volaran directamente a casa.

