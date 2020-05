Desde el momento en que se anunció el primer caso de Covid-19, el CEO de Moderna, Stéphane Bancel, comenzó a vigilar el virus. A principios de enero distribuyó un artículo del Wall Street Journal sobre el nuevo coronavirus a su personal, diciéndoles que lo vigilaran de cerca. Cuando los científicos chinos publicaron en línea la secuencia genómica del virus el 11 de enero de 2020, el equipo de Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, preparó un diseño de vacuna en 48 horas.

Tan solo 42 días después, envió un lote de su primera vacuna candidata a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para realizar un estudio de fase. A principios de marzo, la vacuna de ARNm de Moderna, que representa una forma completamente nueva de proporcionar inmunidad a las enfermedades, se inyectó en humanos por primera vez.

Es un avance muy rápido; las vacunas suelen tardar años (o en algunos casos, décadas) en desarrollarse, sin embargo parece ser que no es lo suficientemente rápido para Bancel. “Todos los días perdemos vidas, realmente creemos que cada día es importante”, dice.

La velocidad es posible gracias a una nueva tecnología: las vacunas de ARNm, tienen el potencial de corregir muchas de las trampas de las vacunas tradicionales, que tardan mucho en fabricarse y no son 100% efectivas, y si se hacen con un producto vivo virus, tiene una posibilidad externa de enfermarlo.

Las vacunas de ARNm funcionan como un programa de computadora: luego de inyectar en el cuerpo el “código” de ARNm, este ordena a la maquinaria en sus células que produzca proteínas particulares. El cuerpo se convierte en una fábrica de vacunas, produciendo partes del virus que activan el sistema inmune. En teoría, esto las hace más seguras y rápidas de desarrollar y fabricar, razón por la cual Moderna ha puesto todo su empeño detrás de esta nueva vacuna para el coronavirus, pausando la inscripción de varios de sus otros ensayos clínicos.

Foto: Pixabay

Es una gran apuesta para la compañía de diez años, que actualmente tiene 24 productos en cartera, pero todavía no hay nada en el mercado. La empresa de biotecnología tiene una gran capitalización de mercado de 17,500 millones de dólares (mdd), sin embargo, registró una pérdida neta de 514 mdd en ingresos de solo 60 mdd el año pasado. En tanto, la mayor parte de ese efectivo proviene de subvenciones del gobierno y colaboraciones de investigación con grandes compañías farmacéuticas.

Te puede interesar: FDA aprueba estudios de Fase 2 para vacuna de Moderna contra Covid-19

La posibilidad de que Moderna pueda tener la tecnología para comprimir años en unos pocos meses y vencer un virus que ha paralizado la economía mundial ha hecho que los inversores se interesen. El 2 de enero de 2020, el precio de las acciones de la compañía aumentó de 19.23 dólares a 53.19 dólares. Eso convirtió a Bancel, quien posee aproximadamente el 9% de las acciones de Moderna, en un nuevo multimillonario, con un patrimonio neto de 1,600 mdd.

“Si funciona, podríamos tener la mejor tecnología de vacuna en el mundo“, dice Bancel.

Cuando se cuestionó sobre la efectividad de las vacunas de ARNm, Drew Weissman, quien las ha estado investigando durante 13 años, respondió sin rodeos: “No lo sabemos”.

Sin embargo, ese es un gran “si”. Actualmente no existe ninguna vacuna de ARNm en el mercado, y nadie sabe con certeza si esta tecnología funcionará y mucho menos contra el Covid-19. Hasta la fecha, nadie ha podido fabricar una vacuna que funcione contra un coronavirus humano.

Bancel, de 47 años, no siempre creyó en la tecnología. Cuando alguien se le acercó por primera vez con la idea de construir una empresa alrededor de ARNm, se opuso. “Yo aprendí mucho sobre la molécula, me surgieron dudas ¿cómo la haces estable?, ¿cómo hacer que no sea inmunogénico? ¿cómo hacerla lo suficientemente pura para que puedas inyectar a un humano con seguridad?

A mediados de la década de 1990, el francés Bancel, estaba obteniendo su maestría en ingeniería química en la Universidad de Minnesota, cuando conoció por primera vez sobre el ARNm . El ARNm (la “m” significa “mensajero”) transporta información genética de su ADN a los ribosomas, la fábrica en su célula que producen las proteínas que mantienen su cuerpo funcionando. También es muy inestable y se degrada rápidamente dentro del cuerpo humano. La noción de que el ARNm es frágil y difícil de trabajar se quedó con él.

Para 2010, Bancel, quien también tiene un máster de Harvard Business School, era CEO de la empresa francesa de biotecnología, bioMérieux, cuando un capitalista de riesgo llamado Noubar Afeyan se le acercó con un plan para crear una empresa que utilizara ARNm para crear nuevos tratamientos y vacunas contra enfermedades. Al principio, Bancel se mostró escéptico, sin embargo Afeyan supo cómo ganárselo. “Si esto es real, podría ser una nueva clase de medicina“, recuerda Bancel, ese año se unió a Afeyan y a un equipo de científicos del MIT y Harvard para comenzar Moderna.

Desde entonces, la compañía ha enfrentado una serie de contratiempos y escepticismo. En sus primeros años, Moderna fue criticado por ser reservado sobre sus datos, lo que provocó un artículo sobre esto en Nature Biotechnology. Hace varios años, suspendió de forma indefinada uno de sus medicamentos más promocionados, ALXN 1540, que estaba desarrollando (en asociación con la compañía farmacéutica Alexion) un tratamiento para el síndrome de Crigler-Najjar, un trastorno sanguíneo genético raro. Y a pesar de que algunas de las vacunas en proceso ahora son prometedoras, ese no siempre ha sido el caso.

“La primera vacuna contra el Zika en la que trabajó Moderna tenía poca eficacia, pero después pudieron adaptar esa vacuna y tener una mejor respuesta”, declaró Justin Richner, un microbiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois,

En tanto, Bancel tiene claro que Moderna necesita más datos antes de que la compañía pueda declarar efectiva su vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, cree que los nueve candidatos a vacunas que Moderna ya ha probado en los primeros ensayos clínicos han demostrado que su plataforma es sólida. “No soy una persona de apuestas, pero soy cautelosamente optimista”, dice.

Bancel no es el único optimista. En los últimos 20 años, ha habido una explosión de compañías que desarrollan vacunas de ARNm para una gran cantidad de enfermedades y muchas han centrado su atención en la pandemia del Covid-19. La empresa alemana BioNTech trabaja con Pfizer para desarrollar una vacuna de ARNm y las pruebas en humanos ya han comenzado. Otra empresa alemana, CureVac, cuenta con el respaldo de la Fundación Gates y se espera que comience las pruebas de las vacunas este verano. Por su parte, Translate Bio, con sede en Lexington, Massachusetts, se asoció con el gigante farmacéutico francés Sanofi para desarrollar su vacuna de ARNm, y se espera que los ensayos en humanos comiencen este año.

Todos ellos confían en la idea de que las vacunas de ARNm pueden anular la forma en que las vacunas se había producido durante siglos: usar versiones debilitadas o inactivas del virus para entrenar a su cuerpo a producir anticuerpos, proporcionando inmunidad contra la enfermedad. Las vacunas tradicionales tienen algunos grandes inconvenientes: Una es que hay una pequeña posibilidad de que te enfermes si se usa un virus vivo.

El segundo es que hacerlas lleva mucho tiempo desarrollarlas. Por ejemplo, una vacuna contra la gripe estacional tarda un mínimo de seis meses en producirse mediante el cultivo de virus en huevos de gallina. Además tampoco son 100% efectivas: una vacuna contra la gripe típica usa una forma inactiva del virus para estimular su sistema inmunológico, pero solo tiene una efectividad del 40% al 60%.

Las vacunas de ARNm prometen resolver ambos problemas. Una vez que se conoce el genoma de un virus, se puede diseñar en cuestión de días. Debido a que no usan un virus vivo, no hay riesgo de que enfermen a nadie.

Únicamente ha habido un puñado de ensayos en humanos para cualquier vacuna de enfermedades infecciosas de ARNm, los cuales se han centrado en la seguridad. Todavía no se ha realizado un ensayo que demuestre que las vacunas de ARNm son efectivas y duraderas para prevenir una enfermedad infecciosa.

Los científicos tampoco saben qué tan rápido mutará este coronavirus, lo que podría afectar la frecuencia con la que se necesitará crear una nueva vacuna. Si el virus muta rápidamente, Weissman dice: “Tendríamos que fabricar una nueva vacuna contra el coronavirus cada año o dos”.

Moderna se asoció con la empresa suiza de fabricación, Lonza, para producir hasta mil millones de dosis de la nueva vacuna contra el Covid-19 por año.

Sin embargo, el gobierno federal está respaldando las vacunas de ARNm con dinero en efectivo. Se ha comprometido a dar casi 500 mdd a Moderna por su vacuna para el coronavirus con el fin de acelerar el desarrollo, además la FDA ha autorizado tanto a Moderna como a BioNTech para comenzar los ensayos de vacunas en humanos antes de que finalicen las pruebas de seguridad en animales.

Moderna no es ajena a crear alianzas con el gobierno. Durante los últimos dos años, la compañía ha trabajado con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y con el Dr. Anthony Fauci, en una vacuna para otro coronavirus que causa el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente).

También lee: Nueva vacuna contra el coronavirus? Moderna se dispara en Wall Street

Se espera que el ensayo clínico de fase tres de Moderna comience a principios de este verano, sin embargo Bancel ya se está preparado para ampliarlo. El 1 de mayo de 2020, la compañía anunció una nueva asociación con la compañía suiza de fabricación, Lonza, para producir hasta mil millones de dosis de la nueva vacuna contra el Covid-19 por año. Se supone que la fabricación comenzará en julio, mucho antes de que la FDA apruebe cualquier vacuna, lo que probablemente no sucederá hasta algún momento del próximo año.

El marco de tiempo puede sonar ambicioso o incluso insensato. Hace diez años, cuando se le presentó por primera vez la idea de las vacunas de ARNm, Bancel sintió lo mismo. “Era una noche de febrero negra y fría. Crucé un puente en Cambridge, y mi cabeza estaba literalmente dando vueltas y pensé: Dios, esto es una locura. Lo más probable es que no funcione, pero si lo hace, cambiará la vida de muchas personas. Tengo que hacerlo.'”

Por: Leah Rosenbaum