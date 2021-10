Moderna se hunde: pierde 22,000 mdd tras buenos resultados de píldora anticovid de Merck

Las acciones de los fabricantes de vacunas contra Covid-19 colapsaron este viernes por la mañana después de que el gigante farmacéutico Merck anunció que buscaría la aprobación regulatoria para un tratamiento único en su tipo contra la enfermedad, lo que generó más de 30,000 millones en pérdidas para una gran cantidad de acciones que subieron mucho por el repunte de la pandemia del mercado.

HECHOS CLAVE

Las acciones de Moderna se desplomaron hasta un 15% el viernes por la mañana. Mientras tanto, el socio de Pfizer, BioNTech y Novavax (cuya vacuna Covid-19 aún no está aprobada en los Estados Unidos) se desplomaron un 13% y un 18%, respectivamente, lo que representa otros 12 mil millones de dólares en valor de mercado combinado perdido.

Incluso las acciones de Pfizer y Johnson & Johnson, que son empresas mucho más grandes y menos sensibles a los desarrollos de Covid-19, dada su amplia oferta de productos, cayeron hasta un 3% el viernes por la mañana.

La derrota comenzó en las operaciones previas a la comercialización inmediatamente después de que Merck anunciara que pediría a los reguladores estadounidenses una autorización de emergencia para su píldora antiviral para tratar el Covid-19, molnupiravir, preparando el escenario para lo que podría convertirse en el primer tratamiento antiviral oral del mercado para la enfermedad.

Merck también reveló que una investigación provisional ha demostrado que la píldora redujo a la mitad los riesgos de hospitalización o muerte cuando se administra a pacientes con riesgo de enfermedad grave, lo que ayudó a que las acciones subieran un 9% después del anuncio para agregar casi 18 mil millones de dólares en valor de mercado.

ANTECEDENTES CLAVE

Hasta ahora, las vacunas contra Covid-19 han demostrado ser altamente efectivas para prevenir enfermedades graves y la mejor defensa del mercado contra el virus, lo que las convierte en una gran ayuda para una gran cantidad de empresas que encabezan su desarrollo.

Moderna pronostica alrededor de 19,000 millones de dólares en ventas de vacunas contra Covid-19 este año, mientras que Pfizer espera que las inyecciones ayuden a recaudar alrededor de 33,500 millones de dólares. Sin embargo, eso todavía no ha impedido que los críticos critiquen la viabilidad a largo plazo de tales ganancias.

El mes pasado, Bank of America provocó una de las mayores ventas masivas en la historia de Moderna después de decir que las expectativas de ventas futuras no justifican la valoración actual de la empresa, eliminando alrededor de 20,000 millones de dólares en valor de mercado. En su nota, Bank of America advirtió una competencia más intensa ya que los avances en la investigación de Covid-19 marcaron uno de los mayores riesgos para los precios de las acciones de Moderna.

HECHO SORPRENDENTE

A pesar de la caída del viernes, Moderna sigue siendo la acción con mejor desempeño de S&P este año, habiéndose disparado casi un 270% a medida que las vacunas Covid-19 de la compañía se volvieron ampliamente disponibles en todo el mundo. Aún así, las acciones han bajado un 30% desde un máximo establecido el mes pasado.

QUÉ OBSERVAR

Hay varios tratamientos antivirales en desarrollo para su uso contra Covid-19. Pfizer está probando uno, al igual que el gigante farmacéutico suizo Roche y Atea Pharmaceuticals, con sede en Boston.