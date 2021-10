Pareja gay mexicano-namibia gana juicio por la ciudadanía de su hijo

EFE.- La Justicia de Namibia, un país que no contempla la igualdad de derechos para la comunidad LGTBI, falló en estas horas en favor del mexicano Guillermo Delgado y de su esposo, Phillip Lühl, de origen namibio, en un pleito para reclamar al Gobierno el reconocimiento de la ciudadanía namibia del hijo mayor de ambos.

“El Tribunal Superior de Windhoek ha declarado a Yona (nombre del hijo de Delgado y Lühl) ciudadano namibio por descendencia”, celebró a través de las redes sociales el Movimiento Namibia Equal Rights, la asociación pro derechos LGTBI que viene apoyando a esta pareja en los diferentes frentes judiciales pioneros que tiene abiertos contra el Gobierno del país austral africano.

Según detalló esta organización, el veredicto concede al Ministerio de Interior e Inmigración namibio un plazo de 30 días para expedir el certificado de ciudadanía del menor.

En 2017, la pareja tuvo a su primer hijo Yona -nacido de un vientre de alquiler en la vecina Sudáfrica- y, desde entonces, la familia impulsaba esta causa contra el Estado para que se reconociera oficialmente la paternidad de Yona y, con ello, el niño pudiera tener acceso a su nacionalidad namibia.

El Tribunal Superior de Windhoek, la capital del país, rechazó además los obstáculos y requerimientos legales que hasta ahora había interpuesto el Estado, como la exigencia de un test de ADN, algo que la comunidad LGTBI denunciaba como ilegal y discriminatorio.

“La democracia gana. La igualdad prevalece”, recalcó el Movimiento Namibia Equal Rights tras confirmarse esta victoria histórica para los derechos de los homosexuales, si bien el Gobierno aún podría apelar el veredicto.

Delgado y Lühl, ambos arquitectos que trabajan en la Universidad Namibia de Ciencia y Technología (NUST, por sus siglas en inglés), son matrimonio desde que se casaron en Sudáfrica en 2014.

En Namibia no pueden hacerlo, ya que esta nación, aunque no persigue la homosexualidad en la práctica, no reconoce tampoco sus derechos ni contempla las uniones legales entre personas del mismo género.

La historia de esta familia, sin embargo, adquirió relevancia a nacional e internacional en marzo de 2021, cuando el matrimonio tuvo dos nuevas hijas -las gemelas Paula y Maya-, también por vientre de alquiler en Sudáfrica, pero el Estado namibio se negó a concederles salvoconductos de entrada al país.

Esta decisión se tomó a pesar de que los certificados de nacimiento de las pequeñas -emitidos por las autoridades sudafricanas- reconocían legalmente a Delgado y Lühl como sus padres.

Lühl, que había viajado a Sudáfrica para recoger a las pequeñas, quedó así atrapado en el país vecino con las gemelas durante dos meses, mientras Delgado permanecía en Namibia con Yona, quien a su vez no podía salir de ese último país por estar pendiente el trámite de su ciudadanía.

En mayo pasado, el Gobierno de Namibia cambió su postura y aprobó la concesión de salvoconductos de entrada al país para las gemelas, un trámite que al menos permitió a la familia reunirse en su hogar de Windhoek.

