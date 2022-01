Perú no descarta cancelar concesión a Repsol por derrame de petróleo

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó que desde el Gobierno están evaluando medidas legales en contra de la empresa Repsol en el marco del derrame de 6,000 barriles de petróleo en la refinería La Pampilla.

“En este momento estamos haciendo análisis de todas las acciones legales que podemos tomar”, reconoció en entrevista con el programa Punto Final de Latina.

En tal sentido, indicó que son tres los hechos que son objeto de alguna acción legal: el reporte errado de la empresa sobre el derrame de petróleo —que inicialmente fue calculado en 0.16 barriles derramados al mar—, el plan de contingencia que el Gobierno considera que ha sido ejecutado tardíamente, y dar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por el desastre ambiental.

“No es verdad que desde el primer momento estuvieron ahí. Estábamos en el segundo o tercer día [de la emergencia] y el plan de contingencia no se había desplegado. Es un hecho objetivo”, comentó.

Consultada por la posibilidad de cancelar la concesión de La Pampilla a Repsol, Vásquez no descartó la posibilidad.

Cabe señalar que el domingo, por la mañana, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, también indicó que es una posibilidad que evalúa el Gobierno entablar una demanda internacional contra la empresa petrolera.

“La demanda internacional no ha sido descartada, este tipo de delitos y eventos son millonarios porque esta afectación no es de una playa, un sector, es del mundo entero. Nos ha implicado en este derrame dos áreas naturales protegidas, islas guaneras y la bahía de Ancón”, dijo el ministro a Canal N.

‘TENEMOS QUE BUSCAR UNA REPARACIÓN’

En otro momento de la entrevista, la presidenta del Consejo de Ministros hizo énfasis al diferenciar entre ayuda humanitaria e indemnización, a raíz de algunas canastas familiares que se les viene entregando a pescadores y afectados por el derrame.

Vásquez aclaró que desde el Gobierno se pedirá indemnización a la empresa por los estragos que viene generando en las poblaciones y el medio ambiente.

“Alguien que realiza una labor riesgosa como transportar y descargar combustible, no importa los sucesos que presenten, son responsables por cualquier hecho dañoso”, precisó. “Tenemos que buscar una indemnización“, agregó.

Según el Ministerio del Ambiente, el derrame de crudo viene contaminando a 1’800.490 metros cuadrados de franja de playa (arena) y 7’139.571 metros cuadrados de mar. Además, ya son 21 playas afectadas por el material oleoso.

Además, más de 1,500 pescadores artesanales se han quedado sin trabajo, según el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur).

EMPRESA SE MANTIENE FIRME

Contrario a lo manifestado por Mirtha Vásquez, el presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, se mantuvo firme en que la empresa reaccionó inmediatamente al derrame de petróleo, desplegando así su plan de contingencia.

“Seguro que hemos cometido errores: el tema de la cantidad de petróleo que informamos inicialmente, o el no haber sido capaces de detectar que habían manchas de petróleo hasta el día siguiente cuando fuimos a las playas, pues seguro. Ya se determinarán los errores que tuvimos”, comentó a Latina.

“Lo que sí no me cuesta reconocer, es que hasta el día siguiente, como a las 2 p.m., quizá no fuimos conscientes de la magnitud de este evento”, añadió.

