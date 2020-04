Remdesivir aún no tiene licencia ni está aprobado en el mundo aclara Gilead Sciences

Respecto de los datos positivos que surgen de estudios oficiales sobre el antiviral en investigación Remdesivir para el tratamiento de Covid-19, Gilead Sciences dio a conocer a través de un comunicado que la fórmula aún no tiene licencia ni esta aprobada en ninguna parte del mundo.

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) uno de los componentes del Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos se mostró auspicioso sobre el efecto de la vacuna en cuanto al tratamiento del coronavirus.

En el comunicado, Gilead deja claro que Remdesivir aún no tiene licencia ni está aprobado en ningún lugar del mundo y aún no se ha demostrado que sea seguro o eficaz para el tratamiento de Covid-19.

Además del estudio del NIAID, la comunicación indica que Gilead compartirá en breve datos adicionales de Remdesivir del estudio abierto de fase 3 SIMPLE en pacientes con enfermedad grave por Covid-19.

Sigue la información de la pandemia de coronavirus y su impacto en la economía

Este estudio proporcionará información sobre si un tratamiento más corto, de 5 días de duración, puede tener una eficacia y seguridad similares a las del curso de tratamiento de 10 días evaluado en el estudio NIAID y otros ensayos en curso.

En este sentido, Gilead espera recibir datos a fines de mayo del segundo estudio SIMPLE que evalúa la duración de las dosis de 5 y 10 días de Remdesivir en pacientes con enfermedad moderada de Covid-19.

Asimismo, el paboratorio sostuvo que continuará en comunicación con las autoridades regulatorias sobre el creciente conjunto de datos relativos a Remdesivir como tratamiento potencial para Covid-19.

Acerca de Remdesivir

Vale decir que el Remdesivir es un análogo nucleotídico en investigación con actividad antiviral de amplio espectro tanto in vitro como in vivo en modelos de animales contra múltiples patógenos virales emergentes, incluidos el Ébola, Marburg, MERS and SARS.

Las pruebas in vitro hechas por Gilead Sciences han demostrado que Remdesivir es activo contra el virus que causa Covid-19. La seguridad y eficacia de Remdesivir como tratamiento para el virus está siendo evaluada en múltiples ensayos clínicos de fase 3.

También lee: Esto es lo que hacen las empresas contra el Covid-19