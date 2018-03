MWC | Así son los nuevos Galaxy S9 de Samsung

Luego de una pausa en 2017, Samsung volvió a usar el Mobile World Congress como la plataforma de lanzamiento de su teléfono insignia, el que mantiene el mismo look pero presenta varias mejoras en el desempeño.

Lo primero que hay que saber, es que, aunque ambos modelos comparten el mismo diseño y el mismo procesador, en esta ocasión, la empresa coreana dotó al S9 y al S9+, su modelo de pantalla grande, de capacidades distintas, haciendo al segundo más robusto.

Las diferencias son que, mientras el S9 tiene 4 GB en RAM, una cámara principal con un sensor de 12 MP y una batería de 3,000 mAH, el S9+ cuenta con 6 GB en RAM y una cámara dual con dos sensores de 12 MP, uno con telefoto, y una batería de 3,500 mAh.

El cambio más grande se dio en la cámara, que ahora es capaz de grabar video en cámara súper lenta, a 960 cuadros por segundo, algo que vimos por primera vez en 2017 con el Xperia XZ Premium de Sony.

La diferencia en el número de sensores para las cámaras en sus modelos de pantalla chica y grande no lo único que Samsung ha tomado del manual de otras marcas (podría sugerirse Apple), también están los AR emojis, similares a los animojis introducidos con la llegada del iPhone X. Aquí la idea no es meterte en la cara de un león, un mono o un robot, sino tener una representación virtual de ti mismo para expresar lo que desees a través de mensajes animados en forma de gif potenciados por la realidad aumentada. No obstante, al carecer de un sistema como el de luz infrarroja del iPhone X, la experiencia en los Galaxy S9 podría no ser óptima al principio y es una obra en proceso.

Así, el S9+ ahora se distingue de su hermano menor y se acerca un poco en capacidades al Note, el modelo de mayores prestaciones de la línea Galaxy.

En cuanto al diseño, lo único distinto de esta generación frente a la previa es la ubicación del sensor de huella digital, que ahora se encuentra debajo del lente de la cámara principal, y no al costado, lo que muy probablemente será agradecido por los usuarios, que ya no tendrán que padecer fotos borrosas por las huellas dactilares en sus objetivos.

Ambos equipos llegarán a México el 8 de marzo en preventa y estarán disponibles en tiendas el 15 de marzo por 18,169 pesos en el caso del S9 y 20,999 pesos para el S9+.

