MWC2019 | La Liga Española quiere probar relojes inteligentes en los árbitros

BARCELONA, España; Aunque no está aprobado ni validado, solo es una prueba de concepto, La Liga mostró a Forbes México sus planes y prototipos para colocar relojes inteligentes a los árbitros lo que llevaría el sistema de VAR a otro nivel.

El VAR usa la tecnología audiovisual para ayudar a los árbitros a evitar errores claros y manifiestos en casos de gol, penaltis, tarjetas rojas directas y confusiones de identidad. Sin embargo con esta tecnología, lo que se pretendería es tener mayor exactitud en situaciones confusas del juego.

Lee también MWC2019 | Teléfonos que responden a gestos, con 5 cámaras, flexibles… y más

“Si el ruido ambiente no lo permite, si tu tienes en la muñeca un reloj que te vibra y te da detalles y te lo marca en algo visual (en el reloj) por supuesto que puede ayudar. La idea con esto sería facilitar el trabajo y perder el menor tiempo posible para que el juego sea lo más continuo posible. Esa es la idea, pero tengamos muy claro que es una prueba de concepto que no está validada, ni está presentada, es sencillamente una idea para mejorar el trabajo y facilitar el trabajo del árbitro”, señaló a Forbes México, Miguel Mur, Mediapro Operations Manager for LaLiga.

PUBLICIDAD

En el marco del Mobile World Congress, la Liga presentó algunas de sus últimas novedades tecnológicas y secretos escondidos tras bambalinas del fútbol y del Video Assistant Referee (VAR).

LaLiga trabaja con proveedores tecnológicos y productores oficiales como EVS y Mediapro, así como la herramienta Xeebra de revisión multiángulo que ofrece a los árbitros tecnología más precisa para la toma de decisiones en el campo, y sobre cómo la inteligencia artificial incorporada, calibra con precisión el campo de juego para permitir la inserción de superposiciones gráficas, para ayudar en la toma de decisiones.

Joris Evers, director de comunicación global de LaLiga, explicó que un partido de fútbol es más que nunca una experiencia única gracias a los últimos avances tecnológicos, que han mejorado la competitividad de los clubes y la profesionalidad de los cuerpos técnicos, así como la experiencia del fan”.

“El VAR se ha convertido en un protagonista más de cada jornada de fútbol, aportando mayor justicia a las decisiones arbitrales, prestigio a nuestra liga, e incluso drama y experiencias nuevas para nuestros aficionados, todo ello con las herramientas más innovadoras”, señaló Evers.

Otras tecnologías ocupadas

LaLiga también utiliza innovaciones a sus clubes valiosas para mejorar el rendimiento de los equipos y los jugadores como Mediacoach, una suite de herramientas avanzadas y servicio de análisis de partidos, desarrollada conjuntamente con Mediapro, que LaLiga pone a disposición del cuerpo técnico de todos los equipos para poder analizar en profundidad las características del juego; antes, durante, y después de cada partido.

Esta herramienta también ayuda a mejorar la retransmisión audiovisual. En ese sentido, este año esta tecnología incluye la detección inteligente de la posición del esférico. El movimiento del balón se utiliza para conocer con precisión y en tiempo real dónde está la acción del juego, de manera que los micrófonos de ambiente repartidos por el estadio se activen automáticamente para otorgar mayor realismo al sonido de la retransmisión y acercar la acción a nuestros espectadores.

Realidad Virtual (VR)

Los equipos de I+D de Mediapro, junto con LaLiga, están experimentando con la tecnología de Realidad Virtual (VR). Durante esta edición del Innovation Showcase de LaLiga, los asistentes pudieron disfrutar a través de las Samsung Gear de los resúmenes de partidos de esta temporada 2018-19 en realidad virtual 3D (Estereoscópico). 5 cámaras 360º permiten al espectador observar de su butaca como si estuviera en el mismo estadio. Llegada de fans, los vestuarios, el estadio, la llegada de los jugadores, la salida al terreno de juego desde el túnel de vestuarios, etc. una experiencia de usuario única.

Bixby

Coincidiendo con el reciente anuncio de Bixby, la plataforma de inteligencia artificial de Samsung, y con su presentación en el MWC, LaLiga ha mostrado su asistente virtual inteligente, que busca mejorar el contacto con los aficionados, ofreciéndoles la mayor información posible a través de la voz y/o texto.

Gracias al uso de la Inteligencia Artificial y los servicios cognitivos, los fans podrán usar la voz y el texto en múltiples dispositivos para obtener toda la información sobre la competición y los clubes: horarios, clasificación, resultados, estadísticas de jugadores y de los clubes, e incluso los vídeos con las jugadas más destacadas.

El objetivo es que el asistente de LaLiga esté disponible en las principales plataformas de chatbots y asistentes virtuales.