Nace formalmente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

Notimex.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se crea la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

De acuerdo con el documento, la entidad contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e Internet.

Asimismo, precisa que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales en el territorio nacional.

También señala que la subsidiaria de la Comisión deberá generar valor social para el Estado Mexicano como su propietario y de acuerdo a lo que establezca la Ley.

Fue el propio mandatario quien impulsó la idea de crear una entidad que llevará servicios de telecomunicaciones a las regiones rurales, ya que en sus recorridos ha corroborado que en éstas no hay señal de telefonía móvil ni internet.

La idea, ha asegurado el jefe del Ejecutivo, no es competir con las empresas privadas, ya que éstas no incluyen las comunidades alejadas en sus planes de negocio y, además, el servicio que brindará CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no tendrá fines de lucro.