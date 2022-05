Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América, dice AMLO a Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos no tiene el derecho de hablar en nombre de toda América y decidir qué países y cuáles no pueden estar en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio.

“Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Aunque consideró que las relaciones entre México y Estados Unidos no cambiarán y seguirán bajo el principio de igualdad si no asiste a la Cumbre en rechazo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mandatario mexicano expuso que el presidente estadounidense Joe Biden es un demócrata y sabe que debe respetarse el derecho a disentir.

“Hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da en un pie de igualdad y siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena y responsable y pues es demócrata y sabe que debe respetarse a todos el derecho a disentir”, lanzó.

Ayer, AMLO afirmó que si la postura de Biden es no invitar a las tres naciones, en protesta declinaría a participar en la Cumbre y en su lugar iría una representación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

A la postura del gobierno de López Obrador se han sumado hasta el momento los gobiernos de Honduras y Bolivia, quienes han hecho público su rechazo a la posible exclusión de países y en el caso del presidente Luis Arce también amagó con no asistir.

De gira por Alemania, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se sumó a las voces que exhortaron a la administración Biden a no excluir a ningún país de la Cumbre, pero aseguró que su presencia en el evento no está en duda.

En entrevista con el diario español El País, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no tiene pensado invitar a la Cumbre a países que no comulguen con los principios democráticos que Estados Unidos defiende.

“Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”, comentó el político al rotativo aunque matizó señalando que la Casa Blanca aún no emite las invitaciones del evento que se realizará en junio en Los Ángeles.

Al respecto, el tabasqueño confío en que Joe Biden gire invitaciones a todas las naciones de América al tiempo que confirmó que la Casa Blanca no ha hecho las invitaciones oficiales para el evento.

“A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder disentir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias eso es la democracia. Entonces nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas.

“Yo no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos. Ayer, en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie, entonces, vamos esperarnos y sería un hecho muy importante e histórico”, sostuvo.

