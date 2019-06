Nahle responde a críticas de Calderón por refinería de Dos Bocas

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, respondió a las críticas hacia la construcción de la séptima refinería de Pemex, emitidas por el expresidente Felipe Calderón.

«Me imagino que usted habla porque no la pudo construir, pero no se preocupe nosotros si lo vamos a conseguir.

Y tenemos prisa, el tiempo apremia. Así nos dejaron el país», replicó la encargada de la política energética del país al político que militó en el PAN.

¿que quién dijo que no se puede construir una refinería en menos de 4 años? Las mismas empresas que dijo era las mejores del mundo y a las que invitó para no licitar. También lo dicen todos los expertos. A menos que hagan una mini refinería que no servirá para mayor cosa. https://t.co/CyOXQsgBiJ

