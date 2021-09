NBA busca mantener presencia en mercado mexicano tras pandemia con NBA Week 2021

Luego de la pandemia por Covid-19 y las afectaciones económicas que produjo en todos los sectores, y donde incluso las ligas deportivas mundiales no quedaron inmunes, la NBA busca mantener su presencia de mercado en México.

Para ello, la liga norteamericana de basquetbol tiene varias estrategias, como la NBA Week 2021, una experiencia inédita en el mundo que se llevará a cabo en México y que consiste en diferentes actividades relacionadas con la liga, que además está cumpliendo 75 años de vida, explicó Raúl Zárraga, vicepresidente y director general de NBA México.

“Es la primera vez que estamos haciendo esta iniciativa no solo en México sino a nivel Mundial, la NBA nunca había llevado a cabo de este alcance y tamaño, lo hacemos en un momento importante celebramos 75 años de la NBA”, dijo, en conferencia de prensa virtual.

Sobre cómo repercutió la pandemia, debido a la cual no pudieron realizarse algunos encuentros de la NBA en México como se estaban llevando a cabo hasta antes de la misma, el directivo dijo que no fue tan grave debido a su modelo de negocio.

“Tenemos la ventaja y desventaja de que gran parte de nuestra oferta es a través de la televisión, boletos y asistencias a eventos no determinan la proyección financiera, ni el desempeño como organización en México, nuestras cuatro fuentes primordiales de ingreso son derechos de transmisión, patrocinios, licencias de mercancía oficial y el boletaje, pero donde menos participamos es en la última y las otras tres han aumentado”, detalló.

Otra estrategia que ayudó a la NBA a aminorar los estragos por la pandemia fue el crecimiento que tuvieron en suscripciones a su plataforma de servicio de transmisiones de los partidos en vivo, llamada NBA League Pass, donde México es uno de los principales consumidores del servicio.

“México es uno de los cinco países del mundo con más suscripciones a la plataforma, por arriba de los países de Europa. Brasil es el número 1, México está en el 2 o 3, sube y baja, después está Australia, sin contar a EU ni China, obviamente, las audiencias han subido, nos encontramos en una situación muy favorable”, mencionó.

Sobre el regreso de los partidos oficiales de la NBA a México en un futuro cercano, Raúl Zárraga dijo que

“Es una de nuestras prioridades, sabemos la importancia que tienen los juegos de la NBA en México, esa tradición que se ha venido creando desde hace muchos años con juegos de temporada regular, lo ´único que puedo asegurar en este momento es que estamos dedicados en cuerpo y alma en desarrollar el modelo que permita que regresemos, no solo México, China quiere juegos, Europa, Japón, África, todos quieren juegos pero en ningún lado están confirmados”, dijo.

Alrededor de 570 millones de pesos fue la derrama económica que registró la presencia de la NBA en México entre 2018 y 2019 por los partidos de temporada regular que se llevaron a cabo, lo cual puede dar una idea de lo que se ha dejado de generar debido a la pandemia, en 2020 y 2021.

Las actividades iniciales de la NBA Week Mexico City 2021 incluyen:

Innovation Summit, Presentado por SAP (29 de Sept.)

El primer NBA Week Mexico City Innovation Summit presentado por SAP, reunirá a expertos de una amplia gama de industrias incluyendo deportes, entretenimiento y tecnología, para una serie de páneles virtuales. Los ponentes invitados incluirán al Comisionado Adjunto y Jefe de Operaciones de la NBA Mark Tatum; el Presidente de la NBA 2K League Brendan Donohue; el Vicepresidente Senior, Jefe de Estrategia Global e Innovación de la NBA Matt Wolf

NBA Cave (24-26 de Sept.)

NBA Cave es una experiencia para aficionados, que se llevará a cabo junto a la NBA Tienda en Polanco y ofrecerá de juegos y actividades con temática de basquetbol.

NBA Locker Fan Experience (24-26 de Sept.)

Doce casilleros, cada uno con un hecho histórico único de la NBA, se colocarán en todo el centro comercial Antara, en la Ciudad de México, como parte de una búsqueda del tesoro de la NBA.

Her Time To Play Clinic (25 de Sept.)

La exjugadora de la WNBA, Allison Feaster, y personal de la NBA dirigirán una clínica virtual de basquetbol y desarrollo de liderazgo para niñas de 13 a 16 años. La NBA y la WNBA crearon Her Time To Play en 2018 para inspirar a la próxima generación de niñas a jugar basquetbol de una manera positiva y saludable, y brindarles formas de interactuar entre sí, a través del juego.

NBA Time Machine Experience (28 de Sept.)

13 afortunados influencers se unirán a una leyenda de la NBA para una experiencia en la que revivirán un juego clásico de la NBA y participarán en una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

