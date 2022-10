NBCUniversal, Microsoft o YouTube, entre quienes creen en el metaverso Zuckerberg

Un año después de que Facebook cambiara su nombre a Meta para ratificar su apuesta por el metaverso, las intenciones de Mark Zuckerberg ganan adeptos. La presentación de los nuevos visores de realidad mixta Meta Quest Pro llegó acompañada de muestras de cómo el ecosistema de realidad virtual va tomando forma, con incursiones de marcas como Microsoft, YouTube, Netflix o Marvel.

En el marco del Meta Connect de este año, se dieron a conocer datos duros sobre el crecimiento de este ecosistema de realidad virtual. Se dijo, por ejemplo, que se han comprado más de 1,500 millones de dólares en juegos y aplicaciones en la tienda de Meta Quest, o que 33 títulos han conseguido más de 10 millones de dólares de ingresos brutos y que 55 aplicaciones han conseguido 5 millones de ingresos.

Meta anunció una colaboración de varios años con NBCUniversal –propietaria de Universal Studios, DreamWorks, entre otras subsidiarias– para llevar al metaverso experiencias de comedia y terror. The Office, Blumhouse, Universal Monsters y Halloween Horror Nights llegarán a Meta Horizon Worlds, la aplicación del metaverso de Zuckerberg que permite experiencias en realidad virtual con avatares [que próximamente tendrán piernas].

Además el Meta Horizon Worlds se está transformando para poder brindar experiencias de realidad virtual a los usuarios de cualquier dispositivo, sea visores Meta Quest, teléfonos inteligentes, computadores portátiles o de escritorio.

“Worlds en web será la primera forma en que mucha gente de todo el mundo experimente un mundo virtual. Y aunque la web no ofrece la experiencia completa de VR, la abre a una población completamente nueva”.

Lee también:

Meta Quest Pro, las nuevas gafas con las que Zuckerberg ratifica su apuesta por el metaverso

YouTube en realidad virtual

La compañía de Zuckerberg anunció también que “YouTube se convertirá en una experiencia compartida en Meta Quest. Si estás con tus amigos en Meta Horizon Home, pronto podrán acceder a YouTube y ver videos juntos, como si lo hicieran en persona. También podrás hacer varias cosas a la vez, manteniendo un video de YouTube mientras trabajas o navegas por la web en Home”.

“Estamos trabajando con el equipo de YouTube para que la experiencia sea aún más flexible en el futuro. Si utilizas Meta Quest Pro, pronto podrás llevar tus videos de YouTube (a través de un panel 2D) a otras aplicaciones de VR. Imagina ver un vídeo sobre la construcción del Mont-Saint-Michel mientras lo montas en Puzzling Places, o recibir clases de boxeo mientras juegas a The Thrill of the Fight—o simplemente ver videos musicales mientras esperas tu turno en Walkabout Mini Golf”, compartió Meta.

“Hoy parece algo innovador, pero esperamos que este tipo de multitarea se convierta en algo habitual en el futuro, y estamos encantados de contar con YouTube VR como uno de los primeros socios en el camino”, añadió.

Más para ti: Alertan por amenazas de ciberseguridad para usuarios del metaverso

Microsoft en el metaverso

Microsoft es otra de las compañías que está apostando por el metaverso que construye Meta. En el Meta Connect se anunció que una nueva versión de experiencias inmersivas de Microsoft Teams llegará a Meta Quest.

“Traer Teams a Meta Quest, les permitirá trabajar juntos de maneras que simplemente no son posibles en una pantalla 2D. También estamos explorando la posibilidad de soportar los avatares de Meta y los avatares de Microsoft, para colaboración en las experiencias inmersivas de Teams”.

Otro anuncio que forma parte de la colaboración entre Microsoft y Meta es la inclusión de Microsoft Windows 365 a Meta Quest, “para que puedan transmitir la experiencia de Windows en dispositivos Meta Quest Pro y Meta Quest 2. Además, las personas podrán acceder al conjunto de aplicaciones de Microsoft 365, para interactuar con Sharepoint o las apps de productividad de Microsoft, cuando y donde quieran”.

La mancuerna Meta-Microsoft se extenderá al gaming, para que Xbox Cloud Gaming pueda estar disponible en la Meta Quest Store. “Con Xbox Cloud Gaming puedes transmitir cientos de juegos a cualquier dispositivo, lo que te permite conectarte con los jugadores de todas las formas nuevas […] Son los primeros días, pero estamos emocionados e lo que está por venir. Quién sabe, la próxima vez que hablemos tal vez estemos jugando juntos un vuelo simulado”, dijo Nadella.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información