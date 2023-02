Negocio cannabico: delta 8 y 9 THC son sustancias ilegales, dice la DEA

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, (EU) dice que tanto los cannabinoides delta-8 como -9 THC-O, que han ido creciendo en popularidad en los últimos años, deben considerarse sustancias controladas ilegales.

La posición de la DEA sobre el estado legal de delta-8 y -9 THC-O se produjo luego de una investigación realizada por el abogado Rod Kight.

La DEA envió una respuesta el 13 de febrero, destacando que Delta-8 y -9 THCO no ocurren naturalmente en la planta de cannabis y solo pueden obtenerse sintéticamente. Por lo tanto, no se incluye en la definición de cáñamo.

Ambos cannabinoides sintéticos se consideran sustancias controladas en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) debido a sus estructuras químicas y actividades farmacológicas, que son similares al delta-9 tetrahidrocannabinol (o delta-9 THC), el principal compuesto psicoactivo de la marihuana que se encuentra en la planta de cannabis.

La perspectiva de la DEA sobre estos cannabinoides sintéticos se centró en sus estructuras químicas más que en la fuente de su extracción.

En respuesta a la declaración de la DEA, Kight dijo que no estaba sorprendido, ya que esa había sido su posición durante algún tiempo.

“Durante un tiempo me ha preocupado la proliferación del éster de acetato de THC (THCO). Siempre ha sido mi opinión que el THCO es una sustancia controlada por la ley federal. Aunque se puede producir a partir de los cannabinoides del cáñamo, el THCO no se expresa de forma natural. por la planta de cáñamo. Es una creación de laboratorio que no ocurre en la naturaleza, al menos no de la planta de cáñamo”, escribió.

El mercado gris de los cannabinoides derivados del cáñamo cobró vida tras la Ley Agrícola de 2018, que legalizó a nivel federal el cultivo de la planta de cáñamo con un nivel de THC inferior al 0,3 %.

El cultivo de plantas de cáñamo resultó en la extracción y producción de cannabinoides no intoxicantes como el CBD. Sin embargo, también permitió indirectamente a las empresas de cáñamo extraer y producir cannabinoides intoxicantes sintéticos a partir del CBD. Estos nuevos cannabinoides tienen una estructura química y efectos similares al delta-9 THC que se encuentra en la marihuana, que es responsable de los efectos psicoactivos.

La popularidad de los productos delta-8 y-9 THC-O ha aumentado en los Estados Unidos, y algunos estados los utilizan como sustituto de la marihuana en ausencia de regulaciones sobre la marihuana recreativa.

No obstante, no hay suficiente investigación científica revisada por pares sobre estos productos, y sus efectos psicoactivos solo se conocen a través de informes anecdóticos de consumidores.

Shane Pennington, abogado de Vicente Sederberg LLP, que enfoca su práctica en apelaciones federales y asuntos regulatorios relacionados con el cannabis y el cáñamo, explicó que la carta de la DEA representa una determinación oficial del estado de control del THC-O por parte de la agencia federal con autoridad delegada para implementar el CSA. Como tal, sería vinculante para la DEA en los tribunales.

Además, Pennington destacó que la carta de la DEA se aplica no solo a los productos delta-8 y delta-9 THC-O, sino también a otros cannabinoides sintéticos derivados del cáñamo con efectos intoxicantes que han surgido en los últimos años, como el HHC.

Vale la pena señalar que, a diferencia de los productos delta-8 y delta-9 THC-O, la DEA clasificó previamente los productos delta-8 THC como sustancias no controladas siempre que se extraigan de la planta natural, no se sinteticen.

Esto se debe a que el delta-8 THC, así como otros cannabinoides derivados del cáñamo como el delta-10 THC, pueden ocurrir naturalmente en las plantas de cáñamo.

La postura de la DEA sobre el delta-8 se alinea con el fallo del Noveno Circuito del año pasado, que estableció que el delta-8 no es una sustancia controlada porque la CSA solo se refiere al delta-9 THC natural.

Por lo tanto, Pennington explicó que la carta de la DEA sobre delta-8 THC-O y delta-9 THC-O sería vinculante para la agencia en un tribunal federal “a menos y hasta que la agencia tome una acción formal similar para anunciar un cambio en la política”.

A pesar de la ausencia de regulaciones federales para los cannabinoides derivados del cáñamo, algunos estados han establecido sus propios marcos regulatorios.

Los productos Delta-8 THC están sujetos a diferentes regulaciones en varios estados de EE. UU. Mientras tanto, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) solicita datos adicionales para evaluar la seguridad de los productos derivados del cáñamo.

Recientemente, la agencia anunció que no crearía reglas que permitieran comercializar el CBD como alimento o suplemento dietético. Sin embargo, expresó su compromiso de colaborar con el Congreso para encontrar una solución legislativa a este problema.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

