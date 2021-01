La plataforma de educación virtual estadounidense, Coursera, experimentó un crecimiento mayor al 400% en cuanto al registro de usuarios, lo que se traduce en un total de 30 millones de estudiantes nuevos, de los cuales 1.3 millones son de México, esto desde mediados de marzo a diciembre de 2020.

En el país los cinco cursos más tomados fueron: Finanzas personales, Contabilidad para no contadores, Nutrición y Obesidad, estos tres impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seguido por Fundamentos de la escritura, del Tecnológico de Monterrey y Álgebra básica en el quinto lugar.

A nivel mundial, los cursos preferidos se enfocaron en la pandemia de Covid-19: en primer lugar Contact Tracing de la Universidad Johns Hopkins (que no solo mantuvo informados a los usuarios sino también a los gobiernos), Crash Course on Python, Science Matters: Let’s Talk About COVID-19 del Imperial College London y Fighting COVID-19.

“El mundo cambió y por ende se deben transformar las instituciones privadas, públicas y las universidades. La educación en línea tomará una mayor fuerza por el crecimiento y porque la gente ya está tomando el hábito”, explicó Mario Chamorro, Líder de Coursera para América Latina en entrevista para Forbes México.

En cuanto a las tasas de terminación de los cursos, Coursera registró en cuanto al Business-to-consumer (B2C) hasta 50%, mientras que en B2B, es decir, cursos de empresa a empresa, ascendió al 85%, principalmente al ser instancias de gobierno, compañías y sector privado.

Uno de sus planes para 2021 consiste en utilizar su inversión de 130 millones de dólares (mdd) para reforzar su estrategia de internalización, dicho recurso obtenido en su serie F conseguida en julio de 2020.

De igual forma, Coursera forjó una alianza con la plataforma de entrenamiento corporativo, UBits, este último espera alcanzar un millón de usuarios en sus cursos gracias a su incorporación al gigante estadounidense.

Los cursos en línea ha tomado una fuerza significativa en medio de la pandemia de Covid-19, que obligó el cierre del 95% de las universidades en el mundo, ante esto, Coursera y UBits ven con esperanza el 2021.

“Los grandes retos que vienen para la industria, sobre todo si alguien se quiere inscribir a un curso online es que hoy en un día encontramos muchos contenidos, en algunos casos son gratuitos, en otros casos son económicos, pero el reto para el usuario y el estudiante es la calidad del curso, ¿cómo tomo el curso que realmente necesito y que resuelve mis necesidades de aprendizaje? ”, explicó Julián Melo, CEO y cofundador de UBits.

