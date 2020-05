80% de mipymes de Canacintra estudia recortes de personal

Cuatro de cada 5 micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes) afiliadas a la Canacintra considera que tendrá que recortar personal durante mayo debido a la crisis por la emergencia sanitaria por Covid-19, de acuerdo con el dirigente de esa cámara, Enoch Castellanos.

Los resultados de la segunda encuesta del Observatorio Mipyme de la organización arrojan que esa proporción creció en casi 30 puntos porcentuales respecto al sondeo realizado en abril.

“Cuando dimos el primer informe, preguntábamos la posibilidad de realizar recortes, el 51.8% mencionaba que sí en abril, este número en mayo se nos dispara al 87.7% de generar recortes, esto no quiere decir que van a despedir a toda su plantilla pero sí están considerando disminuir algunos puestos de trabajo”, comentó Castellanos.

Otros de los datos que arrojó el estudio refieren que del total de 2,748 empresas consultadas, el 95.7% pararon mientras que solo el 4.3% mantuvo operaciones por estar dentro de las actividades esenciales.

A diferencia del mes pasado cuando la mitad de las mipymes reportaron caídas de hasta 80%, la reducción de ventas se dio entre 70 y 100% en 58% de las empresas consultadas.

‘Que el gobierno saque dinero de donde pueda’

En cuanto a las medidas que se han aplicado desde los gobiernos para apoyar a las empresas, el estudio arrojó que los encuestados consideran que las entidades han apoyado en alguna medida, pero no así en el caso del gobierno federal.

“Las empresas reconocen el apoyo de su gobierno estatal. El 50% de los encuestados consideró que el Gobierno Estatal en donde se ubica su empresa, ha tomado medidas adecuadas para combatir los efectos adversos económicos. Sin embargo, se percibe falta de apoyos por parte del Gobierno de la República. Más del 87% de los encuestados considera que no se han tomado medidas para combatir los efectos económicos de la emergencia”, indicó Castellanos.

Por ello, el presidente de Canacintra llamó a que el gobierno reoriente el gasto en sus obras prioritarias como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, y haga una distribución más democrática de los recursos y no lo concentre solo en algunos estados del sureste.

“Pediremos una reconducción de presupuesto para que el gobierno saque dinero de donde pueda ellos tienen, como ya lo demostraron, acceso a fideicomisos, nos sorprendieron con la bolsa que tienen ahí y tienen todas las herramientas y todas las líneas de crédito para poder reactivar la economía, por supuesto que se quedarán las demandas, seguiremos insistiendo hasta el último día cuando”, indicó.

Además, criticó que las decisiones de inversión en los proyectos prioritarios están generando animadversión entre las entidades que contribuyen al presupuesto federal sin observar apoyo a su población.

“Si no estuviera concentrada en unos pocos estados, yo te diría que es buena (la inversión), independientemente de si son proyectos que van a tener éxito o no. Lo que aquí preocupa es que está generando muchísima animadversión con aquellos estados que no tienen los proyectos prioritarios. Lo que están diciendo es que nuestros ciudadanos están pagando impuestos para que se vayan a reactivar zonas lejanas a nuestra posición geográfica, lo toleramos dada la condición de pobreza que tenían algunos estados donde fueron estas inversiones, pero no en un escenario de crisis.

“Porque entonces, ¿quién tendría más derecho a salvarse, un pobre de Coahuila o un pobre de Tabasco?, ¿un pobre de Sonora o uno de Yucatán? Evidentemente está generando muchísima tensión y por supuesto que pediremos una reconducción de presupuesto. Está generando mucha tensión para todos esos estados que no tienen ninguno de los proyectos prioritarios”, sentenció.