Luego de que en 2020 se afianzara el e-commerce, este año se espera que nueve de cada 10 mexicanos continúen apostando por este canal de ventas, lo que significa un aumento de 20% en comparación con el año pasado, de acuerdo con un análisis de PayPal y Edelman Intelligence.

La aceptación del e-commerce en el mercado mexicano se debe a que el 93% de los encuestados afirmó estar satisfecho con su compra por diversos factores: el 54% por la velocidad de compra y las condiciones de envío, un 46% por mejores precios y ofertas y un 43% por las facilidades de pago que se ofrecen.

“En tanto a las áreas de oportunidad se encuentran los envíos, ya que 42% comenta no estar satisfecho; y tres rubros fueron mencionados por un 17%: precios en línea más caros, problemas con las devoluciones y no se sienten satisfechos con el producto recibido ya que no tiene las características mencionadas en el sitio web”, precisó PayPal.

En promedio el presupuesto mensual destinado para e-commerce en 2021 será de 3,642 pesos, un 10% más que el año pasado, cuando se gastó aproximadamente 3,314.

“Este año comienza de forma cautelosa y con una tendencia al ahorro, sin embargo, los consumidores migraron de forma importante a la digitalización en 2020 y este canal se perfila como uno de los más conocidos para el usuario mexicano, los encuestados lo reconocen como una práctica cada vez más común y confiable”, declaró la compañía.

Sin embargo, el gasto será para cubrir categorías esenciales: el 31% para despensa, 27% gastos fijos como colegiaturas, renta, servicios y otros, 11% en gastos variables como entretenimiento y viajes y 11% para ahorro e inversión.

