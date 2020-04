Aerolíneas podrían ‘cobrarle’ a México falta de apoyo por Covid-19

Con un sector de transporte aéreo operando al 15% a nivel global, las aerolíneas se encuentran prácticamente paralizadas, lo que compromete sus operaciones en los próximos meses.

Ante ese escenario, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) llamó al gobierno mexicano a ofrecer apoyos para rescatar a las empresas del sector.

“Los jugadores que en estos momentos operaban a diversos lugares dentro del país, esos actores puede que no sean los mismos o la capacidad no sea lo que era antes. Puede ser que durante el corto y mediano plazo algunas de estas compañías puedan limitar sus operaciones y nuevamente si México no es atractivo, no da el aporte necesario esas líneas aéreas, decidan que durante ese plazo México no sea un destino y se enfoquen en otros países donde están recibiendo ese respaldo necesario para poder operar”, advirtió Peter Cerdá, vicepresidente regional de las Américas de IATA.

Para la región de América Latina, la organización prevé pérdidas por 15,000 millones de dólares en el sector a causa de la contingencia sanitaria, además de que pondría en riesgo más de medio millón de empleos en el país, 278,000 mil directos y 345,000 de la cadena de suministro.

“Si vemos el aporte financiero que ha dado EU, Colombia, Brasil, nos sorprende que (el gobierno de) México no esté jugando un mayor rol. México es la economía más grande, más importante de la región, es una economía que depende más del sector de viajes, de turismo y que hasta el momento no se hayan pronunciado con aportes“, indicó Cerdá.

Explicó que en estos momentos es muy probable que los bancos se nieguen a otorgar préstamos a aerolíneas ante la debilidad que está experimentando a raíz de la contingencia sanitaria, por lo que el apoyo gubernamental podría ser una válvula de escape.

Entre las medidas que consideró que puede tomar en cuenta la autoridad federal, se cuentan: descuento en costos y tasas aeroportuarias; extender plazo de pagos de suministro de combustible y navegación aérea; préstamos, garantías y apoyo al mercado de bonos corporativos enfocado en aerolíneas; ayuda financiera directa; diferimiento y hasta condonación de impuestos.