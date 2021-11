Aeroméxico recibe certificado para transportar medicamentos a 3 continentes

Aeroméxico recibió la certificación CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), la cual otorga la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para transportar medicamentos.

Con ello, la aerolínea incrementará su conectividad en el transporte de productos farmacéuticos en países de Asia, como Corea del Sur y Japón, en Europa, específicamente en España, Países Bajos, Francia y Londres, así como en Sudamérica, en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

“Esta etapa de pandemia nos trajo muchos aprendizajes y puedo decir con orgullo que la infraestructura y talento de la aerolínea bandera de México nos permitió responder de una manera muy destacada a la demanda en el traslado de vacunas e insumos médicos, no sólo en México, sino en destinos nuevos para nosotros en más de 15 países de tres continentes”, comentó Alejandro Méndez González, vicepresidente senior de Aeroméxico Cargo.

La aerolínea informó que a raíz de la pandemia ha realizado cerca de 400 vuelos chárter a 15 países y ha trasladado casi 7,000 toneladas de insumos relacionados a la salud y más de 80 toneladas de sustancia activa para la elaboración de vacunas contra Covid-19.

“El certificado es resultado de los procesos, infraestructura, equipos, operaciones y personal calificado, con los que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares para el transporte de productos farmacéuticos de temperatura controlada”, aseguró Aeroméxico.

