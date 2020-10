Que ahorren los trabajadores, para los empresarios la pensión es un impuesto más: Salinas Pliego

Dado que el trabajador es el más interesado en contar con una pensión para su retiro, es éste el que debería aportar a este beneficio, no así el patrón, ya que para los empresarios implica “un impuesto más”, señaló Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas.

“¿Quién debe ahorrar para lograr una pensión digna? ¿Quién debe sacrificar el consumo personal y de su familia para poder disfrutar en un futuro de su ahorro? El pensionado. Él y sólo él tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno”, escribió en su blog el segundo hombre más rico de México.

De acuerdo con el empresario, el patrón no debería contribuir a la pensión, “especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral”, porque no tiene incentivo alguno para garantizarle una pensión digna y cualquier contribución “es sólo un impuesto más” a quienes crean las fuentes de trabajo.

Además, señaló que quienes proponen que el Estado se haga cargo de las pensiones “son ignorantes de la realidad económica”, ya que “el Estado en realidad somos todos los que contribuimos a su existencia a través del pago de impuestos” y para esta figura cualquier contribución al sistema de pensiones “es sólo un gasto más y no una forma de ahorro”.

“(…) desconocen que es imposible crear prosperidad por decreto y ponen en riesgo el pacto intergeneracional que nos obliga a dejar un mejor mundo para nuestros hijos y nietos”, apuntó en su texto.

Por otro lado, señaló que la pensión del trabajador “no es gratis”, ya que represetna el beneficio de décadas de esfuerzo y que el ahorro no es un asunto “trivial”, ya que sin éste no hay retribución a futuro: “Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza”.