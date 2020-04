Alsea, la operadora de Starbucks, Domino’s y Burger King, dijo este jueves que ya tenía planeado adaptar en México una estrategia de eficiencia para no contratar nuevo personal y trabajar con menos antes de la pandemia de Covid-19.

El director general de la compañía, Alberto Torrado explicó en conferencia con analistas que esta estrategia, llamada “Alsea Save”, inició en Europa y en dicho continente los gobiernos les han dado mayor apoyo de cerca de 1.5 millones de euros al mes.

Un ejemplo es lo que sucedió en España con el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que cubre el 70% del salario base de sus colaboradores, incluyendo los Gastos de Administración (G&A) de los salarios de ejecutivos, por el periodo de cierre por decreto.

Sin embargo, el mayor problema que tiene Alsea está en México. Hasta ahora han apoyado a cerca de 400 trabajadores de los 39,000 que tiene, buscándoles trabajo con otros retailers –sin mencionar cuáles— que están operando y que necesitan de personal. La compañía también se encuentra trabajando en un modelo de mayor eficiencia.

“Lo que planeamos en el futuro es que nuestro sistema sea más eficiente con una pequeña productividad y sin contratar a nuevo personal. Somos más productivos en geografías donde la mano de obra es más cara que en México, por ejemplo, en Francia y en España en términos de horas, por lo que estamos adaptando esas medidas en territorio mexicano”, dijo Torrado en la conferencia telefónica.

El director general de Alsea consideró que la compañía saldrá de esta crisis con nuevas plantillas de trabajo en la mayoría de sus unidades de negocios en México porque marcas como Starbucks, Burger King y Domino’s son “completamente competidoras”. “Ya tenemos un equipo trabajando en el plan de regreso. Esperamos mayor eficiencia con ello”, agregó.

El directivo explicó que Alsea ya estaba trabajando en realizar estos ajustes en México, incluso antes de la crisis sanitaria por coronavirus, pero en cuánto ocurrió la emergencia de salud, decidieron hacerlo de inmediato.

En su reporte financiero del primer trimestre de 2020 la empresa resaltó su plan de eficiencia operativa para reducir gastos no esenciales y asignar capital de manera eficiente. “Como destacamos en nuestro comunicado anterior, estamos recortando la mayoría de los gastos de publicidad, evaluando todos nuestros contratos con proveedores externos y optimizando nuestra estructura corporativa y operativa buscando implementar plantillas más eficientes”, señala el documento.

En 2020 esperan reducir en un 20% sus G&A que implica un ahorro de casi 850 millones de pesos (mdp) –en comparación con 2019— realizando los ajustes necesarios en la estructura. Este tipo de cambios ya los ha realizado Alsea, como en 2018 cuando fusionó a Vips y Zena en Europa.

La empresa recibió fuertes críticas debido a las medidas que anunció el 19 de marzo para mitigar el impacto por el coronavirus Covid-19, y la reducción en la actividad económica en el país. Entre ellas, que se ajustaría el personal en las sucursales y se reducirían los horarios según al demanda y un programa para que colaboradores dispuestos tomaran una ausencia de un mes sin goce de sueldo.

Estas medidas fueron criticadas incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien las consideró injustas.

Al respecto, Alberto Torrado dijo que no cree que los medios hayan sido honestos al no reportar lo que él considero, “la realidad de las cosas”. “Tenemos el 30% de las ventas en México y hemos tenido la capacidad de mantener el 93% de la fuerza laboral. Lo hemos logrado con un importante ajuste en nuestra estructura de G&A in el nivel de las tiendas hemos trabajado con las unidades para tener un acuerdo para que nuestras personas puedan trabajar algunos días de la semana”, agregó Torrado.

Con las medidas de eficiencia operativa han logrado ahorrar unos

113 millones de pesos en rentas, más de 400 mdp por congelamiento de nuevas contrataciones, aumentos salariales, disminución de gastos corporativos y operativos, y 200 mdp por reducción de mantenimiento en sus tiendas, así como cerca de 85 millones de pesos en uso de energía y agua, entre otros ahorros, de acuerdo con su reporte.

En su reporte del cuarto trimestre de 2019 la compañía solo mencionó las eficiencias operativas en los de gastos de administración en Europa y Sudamérica donde se consiguió reducir 30 puntos base en comparación con el año anterior.

El riesgo, sun duda, estará en los empleos que hayan salido en esta crisis y que no puedan regresar.

Alsea pide ayuda a dueños de franquicias y bancos

Alberto Torrado, fundó hace 25 años la empresa con su hermano en México, y también opera las cadenas de restaurantes Vips, El Portón, PF Chang’s, Italiannis’s, The Cheesecake Factory, Chilli’s, Friday’s, Foster’s Hollywood, Gino’s, así como Cañas y Tapas.

La compañía reportó caídas en sus ventas y su Ebitda entre enero y marzo, de 11.5% y 20.5% respectivamente, por el cierre de sus restaurantes y tiendas. Por lo que ha enviad un mensaje de S.O.S a los dueños de las franquicias y a bancos.

“Creo que Alsea está en una buena posición en ese sentido, la primera razón por la cual estas marcas globales muy poderosas y grandes obtienen ingresos por regalías y de las operaciones de venta. Estamos hablando con todos ellos para liberar algunas regalías, pedirles que difieran algunos pagos, también les pedimos que nos ayuden a navegar en la situación de devaluación que se viven en algunas geografías de América Latina y les pedimos que nos ayuden a autorizar a los proveedores locales a producir algunos de los productos que importamos”, señaló Torrado en la conferencia de prensa.

Agregó que también les están pidiendo consejos de tecnología e información para aprender mejores prácticas, así como tips para la reapertura de tiendas en países donde han comenzado.

Sin embargo, por el momento se están concentrando más en sus negocios de Starbucks, Domino’s y Vips en México, que son marcas que están mostrando un buen desempeño. Por ejemplo, Domino’s está mostró un desempeño en abril con un incremento en 22% en entrega a domicilio y utilizan esta modalidad en un 99% en comparación con el año pasado, mientras que Burger King tuvo un incremento del 36% en sus ventas a domicilio, en este mes comparado con enero.

También analizan cerrar más tiendas que no tienen un buen desempeño, por ejemplo, decidieron vender una locación en Interlomas y buscan deshacerse de algunas tiendas como Wagamama en Europa.

En cuanto a los bancos, están hablando con varios bancos para pedir pequeños préstamos como Santander, BBVA y Scotiabank. “Están muy abiertos y quieren ayudarnos a darnos para darnos las exenciones que necesitamos y para darnos otra cosa más”, agregó el directivo.