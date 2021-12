De Amazon a Twitter, los CEOs que dijeron adiós a sus puestos en 2021

El 2021 estuvo marcado por la salida de más de un CEO a nivel mundial y dos de las que causaron más revuelo fueron la del fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, Jeff Bezos, así como la del cofundador de la red social Twitter Jack Dorsey.

En el caso de Bezos, el fin de su era en la compañía que fundó y que lo llevó a ser uno de los hombres más ricos del mundo se dio de manera anticipada, ya que en febrero anunció su intención de dejar su cargo, meses después, en la reunión anual de accionistas, dio a conocer la fecha de su adiós, el 5 de julio, fecha que coincidía con el 27 aniversario de la constitución de la empresa.

“Me emociona anunciar que en el tercer trimestre haré una transición y pasaré a ser el presidente ejecutivo del directorio de Amazon, Andy Jassy se convertirá en el CEO. En mi nuevo rol, pretendo enfocar mis energías y mi atención en nuevos productos e iniciativas en etapas tempranas”, escribió en una carta dada a conocer en febrero.

Actualmente, Jeff Bezos es el segundo hombre más rico del mundo, solo por detrás de Elon Musk, con una fortuna calculada por Forbes de 196,300 millones de dólares; tan solo en 2020, los ingresos de Amazon crecieron un 38% a 386 mil millones debido a que las personas se quedaron en casa y realizaron compras en línea.

En su carta el millonario aseguró que “Amazon no podría estar en una mejor posición de cara al futuro”, de hecho, adelantó que tienen cosas que estaban preparando y que continuarán sorprendiendo.

“Este viaje empezó hace alrededor de 27 años. Amazon solo era una idea y no tenía nombre. La pregunta que más me hacían en ese entonces era, “¿qué es Internet?”. Afortunadamente, no he tenido que explicarle eso a nadie en un largo tiempo. Actualmente damos empleo a 1.3 millones de personas dedicadas y talentosas, proveemos servicios a cientos de millones de clientes y compañías, y somos ampliamente reconocidos como una de las empresas más exitosas del mundo”, dijo Bezos.

Poco tiempo después de dejar su cargo, el empresario emprendió una de sus nuevas aventuras, ahora en el espacio, dado que el 20 de julio El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos, al realizar su primer vuelo suborbital a bordo de una nave de su propia compañía Blue Origin.

Cuando aterrizó, el millonario exlamo: “El mejor día”.

Twitter, el adiós de su cofundador

Pero no fue la única renuncia, el 29 de noviembre pasado Jack Dorsey, confundador y CEO de Twitter, también anunció su renuncia al frente de la red social y sería sustituido por el jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal.

“He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores”, dijo en un comunicado Dorsey; mientras que en tuit escrito el 28 de noviembre escribió: “Amo Twitter”.

En un comunicado, el cofundador de la red social explicó que decidió después de casi 16 años en ese puesto, al considerar que era hora de irse.

“¿Por qué? Se habla mucho sobre la importancia de que una empresa sea ‘dirigida por un fundador’. En última instancia, creo que eso es muy limitante y un sólo punto de falla. He trabajado duro para asegurarme de que esta empresa pueda separarse de sus fundadores”, afirmó.

Y es que para el cofundador de Twitter, es fundamental que una empresa pueda mantenerse por sí misma, libre de la influencia o dirección de su fundador.

“No hay muchas empresas que lleguen a este nivel. Y no hay muchos fundadores que elijan su empresa sobre su propio ego. Sé que probaremos que este fue el movimiento correcto… Gracias a todos por la confianza que han depositado en mí. PD: Estoy twitteando este correo electrónico. Mi único deseo es que Twitter Inc. sea la empresa más transparente del mundo”.

El gigante del ecommerce chino también con cambios

Pero Bezos y Dorsey no fueron los únicos, ya que Colin Huang, CEO y presidente de Pinduoduo, empresa china de comercio electrónico, también anunció que dejaría su cargo.

“Es el momento adecuado para explorar lo que sigue si queremos la misma calidad y ritmo de crecimiento en 10 años. Como fundador de esta empresa, probablemente soy la persona más adecuada para asumir esta tarea saliendo del negocio y de la zona de confort para embarcarme en un viaje de exploración”, dio a conocer en una carta a inversionistas.

Esto luego de que la empresa china de comercio electrónico anunciara que había alcanzado los 788,400 millones de usuarios activos, superando los 779 millones de Alibaba y los 300 millones de Amazon.

Según el listado de Forbes, Huang cuenta con una fortuna de 20,300 millones de dólares, quien es un emprendedor en serie, ya que fundó anteriormente la empresa de juegos en línea Xinyoudi y la plataforma de comercio electrónico en línea Ouku.com.

