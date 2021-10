Así avanzan las compañías de logística hacia la descarbonización

Luego de que la pandemia por Covid-19 provocara un crecimiento del ecommerce en México de 81% en 2020 y adquiriera un valor de 316,000 mdp, las compañías de logística han experimentando una sobredemanda de entregas, que también se traduce en el aumento de emisiones contaminantes y desechos plásticos.

“Gran parte de la huella de carbono del comercio electrónico procede de ‘la última milla del proceso de envío’, que es cuando el paquete se remite desde un centro logístico a una dirección particular”, puntualiza GreenPeace en un informe.

Ante esto, los principales jugadores han asumido compromisos y han formado iniciativas para integrar a la ingeniería del diseño del vehículo, rutas y estrategias que se adhieran a los compromisos mundiales de descarbonización.

“Este tema es importante para formalizar el compromiso y hemos hecho inversiones para impulsar la sostenibilidad y cumplir con los estándares mundiales y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 13% durante los últimos dos años. Es relevante porque transportamos un 50% adicional de paquetes por la pandemia en el último año”, puntualizó Ingo Babrikowski, CEO de Estafeta durante la 5° Edición del Retail Day organizada GS1 México y Deloitte.

En ese sentido, David Martínez, Director General de la Asociación #SoyLogístico destacó que el crecimiento del ecommerce representa nuevas oportunidades de innovación para la “última milla”.

Por lo que propuso la estrategia de implementar la entrega nocturna en las principales ciudades del país como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el fin de evitar el tránsito y agilizar el servicio entre proveedores y establecimientos de retail.

“Esto requiere del apoyo de su cadena de suministro y ahí hay riesgos y oportunidades porque hay una parte importante donde está pendiente que se regule el doble remolque y cuál sería el impacto en una ciudad como ésta, en donde tuviéramos circulando tantos vehículos de carga eliminando el doble remolque pero es tan popular el tema y es posible que venga una regulación”, dijo David Martinez.

Los expertos coincidieron que el camino hacia la descabonización debe ser integral, en donde todas las industrias se tienen que sumar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas.

“Creo que más que una ventaja competitiva es que si no lo hacemos, no vamos a sobrevivir. Como responsabilidad dentro de DHL generamos programas e inversiones para que los socios impulsen esas tecnologías con un compromiso de hacer ese cambio, si tú no estás dispuesto a hacerlo y tus proveedores tampoco, entonces no hay coherencia. Trabajamos con más de 500 transportistas y si no tuviéramos una alianza no podríamos lograr los objetivos”, consideró Juan Carlos Aderman, Vicepresidente de Transporte de DHL.

Si bien todavía hay diversas áreas de oportunidad en el país como la implementación de drones, aún queda mucho por hacer sobre todo en legislación, además de que la adopción de vehículos eléctricos representa grandes inversiones, agregaron.

“Los tres puntos claves son el tema de la productividad, la eficiencia y optimización de los activos de carga, la parte de innovación y tecnología en el mercado y la tercera, el tema de la cultura: todos debemos dentro de la organización y las nuevas generaciones ya tienen en su ADN el tema de la sustentabilidad”, finalizó David Gallardo, Director de Logística de Heineken.

