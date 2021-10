Así compró Elon Musk la marca Tesla: pagó 75,000 dólares

Uno de los grandes obstáculos que Elon Musk tuvo con Tesla fue hacerse de la titularidad de los nombres, como en el caso de Tesla Motors, por el cual tuvo que pagar 75,000 dólares.

Si bien no se trata de un hecho reciente, la anécdota fue recordada por el magnate del billón de dólares, a través de Instagram donde debieron convencer al entonces titular de la marca, un hombre de la ciudad de Sacramento, Estados Unidos, llamado Brad Siewert.

Siewert registró en 1994 el nombre de Tesla, intuyendo que el apellido del inventor podría ser requerido por alguien que posteriormente lo desee, práctica que también es común en quienes registran los dominios web de marcas que tienen potencial futuro.

El punto es que Tesla casi lleva un nombre muy diferente, ya que el plan ‘B’ de Elon Musk y asociados era llamar la compañía con el nombre de otro inventor, Faraday. Pero el creador de Space X lograron dar con quien la había registrado.

Elon Musk reveló cómo Tesla se hizo de su nombre a través de una entrevista replicada infinidad de veces a la fecha, donde explica que él y los otros fundadores de la compañía no inventaron, ni poseían el nombre de Tesla.

Cuando se enteraron que el dueño de la marca Tesla estaba en la ciudad de Sacramento, Musk convocó al “hombre más agradable de la compañía para cumplir la misión” y le aconsejó que “no regresara hasta que cumpliera con traer el nombre”.

A continuación, el pasaje de la entrevista donde Musk cuenta el suceso.

Te puede interesar: Santa Lucía tendrá Tarifa de Uso de Aeropuerto de 120 pesos, la más barata del país

La suerte de Tesla no fue igual con el dominio web

Lo más interesante en la historia de cómo la automotriz se hizo de su dominio web es otra historia a destacar, aunque más conocida, ya que para adquirir el dominio Tesla.com, la compañía debió pagar 11 millones de dólares, de acuerdo a un informe periodístico.

El propio director ejecutivo de Tesla, contó la historia sobre cómo se tardó aproximadamente una década en lograr que el ingeniero de Silicon Valley, Stuart Grossman, vendiera los derechos de Tesla.com.

La compañía había estado usando TeslaMotors.com, que es uno de los nombres que le compraron a Siewert en 2004, pero se sabe que Musk siempre ha visto su emporio como algo más que un fabricante de autos eléctricos y quería el nombre del inventor serbio como dominio básico.

Musk dijo en Twitter que el suceso requirió una “increíble cantidad de esfuerzo” para comprar el dominio a Grossman, quien a través de una entrevista confirmó oportunamente que Tesla finalmente había comprado el nombre de dominio, y que tenerlo era más problemático de lo que valía la pena mantenerlo.

“Se estaba convirtiendo en una carga”, dijo Grossman en la ocasión, “a pesar de estar aislado por el esquema de privacidad de mi servidor, la gente todavía me localizó”.

Vale decir que Tesla Motors, el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos, paneles solares y baterías para autos eléctricos y almacenamiento de energía en el hogar, fue fundada en 2003 por los empresarios estadounidenses Martin Eberhard y Marc Tarpenning y recibió su nombre del inventor serbio un año después de su inicio de operaciones.

Tesla Motors se formó para desarrollar un automóvil deportivo eléctrico, el Roadster de primera generación, cuando Eberhard era el director ejecutivo y Tarpenning su director financiero.

Los fondos para financiar la empresa se obtuvieron de una variedad de fuentes, en particular el cofundador de PayPal, Elon Musk, quien contribuyó con más de 30 millones y pasó a ocupar el puesto de presidente de la empresa a partir de 2004.

“Es un hecho sociológico que Elon Musk tomó el nombre de Tesla y lanzó a Nikola Tesla a la estratosfera”, dice Marc Seifer, autor de “Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla, quien ahora ha vuelto a salir a la popularidad y “ahora está recibiendo el reconocimiento que le corresponde”.

Tesla apareció en la portada de la revista Time en 1931, pero murió pobre en 1943 después de años dedicados a proyectos que no recibieron la financiación adecuada, no obstante, sus inventos más importantes siguen siendo citados al día de hoy.

No te pierdas: Es oficial: Facebook cambia de nombre, la empresa ahora se llamará Meta