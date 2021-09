Aumentar 10% la capacidad en plantas de chips cuesta 40,000 mdd y tardaría un año

Ante la escasez mundial de chips o semiconductores ha provocado atrasos en diversas industrias, una posible solución a corto plazo para añadir hasta 10% de la capacidad en las plantas existentes de la cadena de suministro costaría 40,000 millones de dólares (mdd), de acuerdo con un análisis de la consultora estadounidense Bain & Company.

La alta demanda de productos tecnológicos, los confinamientos en Asia para contener la propagación del Covid-19 y la guerra comercial entre Estados Unidos y China son factores que han propiciado esta crisis.

Apostar por la construcción de una nueva fábrica de chips tomaría hasta tres años y requeriría una primera inversión de al menos 1,000 mdd, indica el reporte.

“Se necesitan de dos a tres años para construir una nueva fábrica de semiconductores. La mayoría están operando a toda su capacidad de producción desde el tercer trimestre de 2020, e incluso añadir capacidad a una fábrica existente puede llevar más de un año“, señala el análisis “Two lessons the chip shortage taught us about supply chains”.

Lee también: Samsung, a punto de elegir a Texas para construir su nueva planta de chips

De acuerdo con AlixPartners, la escasez de chips le costará tan solo al sector automotriz unos 210,000 mdd este año y provocará que se produzcan 7.7 millones de vehículos menos de los previstos.

“Los fabricantes de microchips han tenido un incentivo limitado para invertir en producción adicional, la capacidad para los chips menos avanzados que normalmente se venden por uno o dos dólares cada uno no se compara con los 100 dólares o más para los semiconductores de gama alta”, indica el documento.

En tanto, Peter Hanbury y Anne Hoecker, socios de Bain & Company, puntualizaron que las grandes interrupciones de la cadena de suministro no tienen soluciones rápidas y que es poco probable que esta sea la última interrupción este tipo que afecte a múltiples industrias, sobre todo las que dependen de los semiconductores.

No te pierdas: Guanajuato quiere aprovechar guerra entre EU y China para atraer planta de microchips

“Las fábricas que producen chips de vanguardia tienden a ser más viejas y están totalmente devaluadas, e históricamente han funcionado a toda su capacidad para lograr la máxima eficiencia. Por ello, cuando la demanda se disparó el año pasado, las fábricas de vanguardia no tenían exceso de capacidad”, apuntaron.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado