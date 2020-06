Best Day recibe certificado sanitario de turismo en Quintana Roo

Best Day Travel Group informó este sábado que recibió la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT), que entregan las secretarías de Turismo y Salud de Quintana Roo.

La certificación es voluntaria y se obtiene en línea en línea mediante un sistema de autoaplicación, donde los prestadores de servicios turísticos declararán el cumplimiento de criterios relacionados con la implementación de acciones de seguridad sanitaria, de acuerdo con el gobierno de la entidad.

Este no tiene costo y estará vigente al 31 de diciembre de 2020 y tendrá que refrendarse a partir de 2021.

“Las solicitudes recibidas serán evaluadas por un Comité Técnico integrado por autoridades en turismo y salud, mismo que será el encargado de conducir verificaciones a través de inspecciones de manera aleatoria en los establecimientos para el cumplimiento de los criterios de la Certificación (CPPSIT)”, explica el gobierno de Quintana Roo.

Los criterios de evaluación correspondieron en el caso de Best Day Travel Group, a la categoría de agencia de viajes y, para su línea de negocio receptivo BD Experience, a la de transportadora turística, de acuerdo con la empresa.

“Para Best Day Travel Group es motivo de gran orgullo obtener esta doble Certificación, ya que confirma que no sólo hemos implementado los más estrictos protocolos para la seguridad de nuestros clientes, sino también para nuestros colaboradores”, mencionó Alejandro Calligaris, CEO de Best Day Travel Group en el comunicado.

El registro para esta certificación se abrió el pasado lunes 18 de mayo, mientras que la reapertura de las actividades turísticas de la entidad comenzó desde el 8 de junio pasado.

Entre las empresas certificadas se encuentran el Bar Coco Bongo, los hoteles y el club de golf de Hard Rock, y restaurantes como Johnny Rockets.

Quintana Roo cuenta además como destino con el Sello de seguridad global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.