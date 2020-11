La caja de Interjet no tiene dinero porque ya no está volando: SAT

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Velasco, no tiene dinero ni liquidez para pagar la nómina de los 5 mil trabajadores sindicalizados y de confianza.

“La caja (de ABC Aerolíneas o Interjet) no tiene dinero porque ya no está volando. Ahorita el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, declaró la encargada del cobro de impuestos a los contribuyentes mexicanos.

“(La falta de dinero) no es porque el SAT tenga embargados ni porque el SAT esté jalando el dinero. No hay liquidez en la empresa y esa es la realidad, por lo que urge un aumento de capital”, manifestó la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si hay dinero para invertir, pues que lo aporten los dueños de ABC Aerolíneas para que sea un aumento de capital y sanen la empresa y el SAT no inmovilice los bienes ni esté interviniendo la caja de la empresa para otra cosa, comentó la funcionaria de la denominada Cuarta Transformación.

Se ha dicho mucho que ellos quieren aportar capital a la aerolínea, pero para una aportación de capital no necesitan del permiso del gobierno, agregó. En cambio, sí requieren permiso de la autoridades si van a vender las acciones de la empresa.

El 20 de octubre de 2020, Forbes México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet), una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Margani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2,947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019, revelan documentos en poder de Forbes México.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles están embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo págame”, dijo el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó el inversionista interesado en rescatar a la aerolínea mexicana.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani, presidente de la Grupo Alemán, informó que hay algunos arreglos de Interjet para pagar 2,947 millones de pesos de impuestos sobre la renta y valor agregado adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La mañana de hoy, Carlos Cabal Peniche sacó su dinero de HBC, una empresa que capitaliza y ayuda a Interjet a pagar la deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros acreedores.

“Grupo Cabal, a partir de hoy 9 de noviembre del año en curso, decide retirar su participación en la empresa HBC, inversionista de Interjet, confiando en el empresario Alejandro del Valle”, dice la firma.

“Alejandro continúa como inversionista y cuenta con las facultades y el apoyo de la familia Alemán para salvaguardar los intereses de la empresa, sus empleados, y los acreedores, con quien ha negociado acuerdos en fechas recientes”, explica un comunicado de la empresa del banquero mexicano.

Raquel Buenrostro dijo que la llegada de la interventora es para ver cómo están gastando el dinero Interjet, así como para darle prioridad al pago de la nómina de los trabajadores.

Interjet estaba destinando mucho dinero a pagar gasto de mantenimiento, créditos y otros tipos de gastos en lugar de asegurar la nómina, comentó la jefa del SAT.

La situación que hoy vive la aerolínea no tiene nada que ver con la crisis sanitaria de Covid-19, porque sus adeudos son desde el 2013, dijo la ex oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

Las omisiones en el pago de impuestos han sido desde 2013 y no fueron de una sola persona, recordó.

“Entonces hubo una omisión desde el 2013 hasta el 2017, de hecho 2018 todavía de estar pagando los impuestos y también tienen adeudos con Migración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con muchos proveedores privados”, expresó Buenrostro.

“Hubo omisiones desde el SAT, que nunca se dio cuenta que no hicieron las retenciones del IVA e ISR, retenciones de los mismos directivos de la empresa que debían pagar los impuestos y de los despachos contables externos encargado de hacer los análisis financieros dictaminados”.

El SAT, como parte del gobierno de AMLO, tiene una fuerte preocupación y es muy sensible a la situación por la empatía que tiene por los trabajadores, agregó la funcionaria.

“Nosotros lo que menos queremos es que una empresa quiebre para que los trabajadores se queden sin empleo”, expresó.

El SAT ha sostenido muchas pláticas con Interjet desde 2019: “Yo recibo más a Interjet que a mis administradores generales, porque vienen muy seguido al SAT”.

“Desafortunadamente no se han concretado ninguna de las propuestas de solución y nuestro interés es salvaguardar el trabajo de Interjet”, concluyó Buenrostro.

