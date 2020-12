El Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, se pronunció porque el Gobierno Federal destine recursos para poder ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ante la segunda ola de contagios de Covid-19.

Aseguró que es necesario que la Federación apueste a mantener el empleo formal y advirtió que no haber un cambio de rumbo en la estrategia,

habrá un gran quebranto económico y no sólo para las Mipymes, sino para los trabajadores pues muchas fuentes de ingreso cerrarán, lo cual traerá despidos.

De igual forma, aplaudió la acción de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quién anunció que se entregarán cuatro apoyos emergentes que permitirán aligerar la carga del cierre de distintos negocios en la Ciudad de México.

“Quiero aplaudir a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quién acaba de anunciar el cierre de la Ciudad de México para empezar a dar apoyos a las empresas, no sabemos de qué montos, pero el que lo entienda y sea una gente que es sensible porque no puede cerrar la economía sin apoyar a las empresas, porque, repito, apoyar a las empresas es apoyar a los trabajadores”, aseguró Castellanos Férez.

Ante esto, se pronunció porque el Gobierno Federal emule lo que se hace en la Ciudad de México y aclaró que los empresarios no quieren dinero, sino que les den plazos para pagar el consumo de energía eléctrica y se pueda solventar ese gasto en un lapso de seis meses.

Por otro lado, propuso que se hiciera uso de los recursos emergentes que se tienen en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo equivalente a 61,000 millones de dólares (mdd).

“Con 10,000 mdd saldríamos, podríamos ofrecer un salario mínimo para sostener a la formalidad y a la informalidad para que los trabajadores tuvieran de 3 a 6 meses en sus casas sin salir; entonces se podrían disminuir los contagios”, aseguró el líder de la Canacintra.

Sin embargo, aseguró que esto no sucederá porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador es contrario a adquirir deuda aunque el país se siga endeudando.

“Si no es hoy que nos apoyen, entonces no queremos que nos lleven flores al panteón…ya para qué, finalizó.

