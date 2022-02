CFE acusa a privados de ser monopolios en varias zonas del país

En una discusión que se tornó en una guerra de datos por los costos y subsidios en los que incurriría la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con y sin la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa productiva del Estado reclamó que hay zonas del país donde su participación en la generación de energía es de 0% por culpa de “monopolios” privados.

Miguel Reyes Hernández, director general de CFEnergía, expuso que se necesita controlar esta participación monopólica de privados que se han dedicado ha capturar a grandes consumidores, por ejemplo, en Matamoros y Güemez, Tamaulipas, así como en Saltillo, Coahuila su participación es de 0%.

Mientras que en Reynosa, Tamaulipas es de 1% y en Monterrey de 4%; Reyes Hernández señaló a empresas como Saavi, Naturgy, Iberdrola y Mitsui & Co se han repartido el mercado del noreste, las cuales están respaldadas por los mismos fondos de inversión.

“¿Por qué se ponen ahí los privados? Porque es una zona industrial que tiene muchos clientes grandes, (…) resulta que los grandes consumidores o buena parte de los grandes consumidores que le quitaron la Comisión Federal de Electricidad están en Monterrey, ¡qué casualidad que se puso ahí Iberdrola!”, comentó durante el foro 10 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica.

El director de CFEnergía acusó que los participantes privados de la industria eléctrica no se han querido sentar a negociar, se han dedicado a ampararse, esto cuando sí se pudo hacer con las empresas para el tema de los contratos de los gasoductos donde los acuerdos hasta el momento se han respetado y muestra de esto es la alianza para proyectos de gas natural con Sempra Energy que firmó la empresa productiva del Estado hace unos días.

“Todo es amparo tras amparo, no quieren pagar la transmisión, se ampara, no quieren pagar el respaldo, se amparan, no quieren la Ley de la Industria Eléctrica que se le hizo una reforma, se amparan”, destacó.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, defendió que la participación de los privados en la generación es importante, pues ante más oferta se van a poder disminuir las tarifas eléctricas, pero para esto se debe invertir en transmisión y distribución que son actividades exclusivas de la CFE.

“El sector privado está comprometido con México y con asegurarnos que los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia, hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40,000 millones de dólares de inversión que están ahora detenidos y que el país necesita en la medida que crezcamos, vamos a necesitar más electricidad los proyectos de infraestructura requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria”, dijo.

El debate de los subsidios

El líder empresarial destacó que la reforma eléctrica de López Obrador no da la oportunidad de reducir los subsidios que da el Estado a CFE Suministrador de Servicios Básicos, que en 2021 fueron de alrededor de 70,000 millones de pesos.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, comentó que no hay dinero que alcance, en referencia a los subsidios y el costo de oportunidad para esto “es enorme”.

La especialista refirió que cada peso que se dedica a subsidiar la electricidad se deja de utilizar en educación, salud, seguridad y otras necesidades.

“Ni el gobierno, ni la CFE pueden prescindir de la inversión privada en este sector estratégico, la situación fue tan crítica en 2021 que se dejó de otorgar subsidios mensuales a la CFE, desde agosto a pesar de que la empresa los necesitaba, a julio 2021 el presupuesto para subsidios se completó, (…)dejarla cinco meses sin subsidios no tiene precedente, esto indica que el gobierno no tiene como darle más recursos y capitalizarla”, dijo.

En su defensa, el director de CFEnergía argumentó que hay cuatro corporaciones que concentran buena parte de la generación privada del país (40%) que reciben subsidios, porque no pagan la transmisión, el porteo y el respaldo.

“¿Cómo vamos a sostener una tarifa nivelada plana fija para la población, para la industria en general? Si tenemos compromisos con estos productores independientes con tarifas crecientes, es imposible”, reclamó.

“Eso es un subsidio, porque el costo de la electricidad va hacia abajo y sus tarifas van hacia arriba, (…) ¿de qué monto estamos hablando? De 490,000 millones de pesos, hace rato están preocupados por la Comisión Federal de los subsidios y no hay dinero que alcance, pues sí, no hay dinero que alcance para que estemos nosotros como pueblo mexicano financiando a una élite que vive de esto”.

En una jornada intensa de discusión, donde la gran ausencia fue la del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, pues estaba programada su participación, José Arturo Cerón Vargas, director de CFE Capital que se encarga de la Fibra E, apuntó que los mejores rendimientos de esta herramienta depende de la tarifa de transmisión, y que el esquema de productores independientes y sociedades de abasto lo que hacen con este subsidio es que no se obtengan los suficientes ingresos que requieren los inversionistas.

Salazar Lomelín, respecto a la tabla de “subsidios al sector privado” presentada por Miguel Reyes, pidió que se la mandaran a las todas las escuelas de contabilidad y economía del país serias y que hagan que reconozcan que los conceptos son adecuados.

“Yo les aseguro que nadie les va a comprar estos conceptos como un subsidio que le cuesta a una compañía”, retó el presidente del CCE.

Invitarán a empresas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que los debates del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica se van a extender, tanto en comisiones como en Canal del Congreso, para hacer cuatro bloques de invitaciones, uno para empresarios interesados en el sector, que representan empresas, el segundo para analizar las finanzas, el tercero para gobernadores y el cuarto para líderes de opinión.

