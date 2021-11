Christian Nodal frena el veto de Universal Music y podrá volver a cantar ante su público

Christian Nodal, el cantante mexicano de 22 años de música regional, obtuvo una suspensión contra el veto en su contra que habían logrado Universal Music y su representante legal, Ulrich Richter Morales, el cual le impedía tener presentaciones en México, Estados Unidos, Colombia, España, Sudamérica, Centroamérica y el resto del mundo.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada por los quejosos para efecto de que no se ejecuten las providencias precautorias de carácter conservativo, las cuales se dictaron el 7 de octubre de 2021”, dice la jueza de Distrito del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México a un amparo interpuesto por el músico.

Así el cantante, uno de los más populares del momento, logró la suspensión definitiva el 8 de noviembre de 2021 en contra de los actos interpuestos por el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Dicho juez había determinado que los medios de comunicación, promotoras, plataformas digitales, empresarios y artistas no podían usar o difundir la música de Cristian Nodal, así como tampoco comercializar su imagen por una supuesta obligación de exclusividad y cesión de derechos del intérprete en favor de Universal Music.

Las medidas judiciales en contra del cantante, además del veto, establecieron una multa de 8,464 pesos en caso de incumplimiento y ordenaban notificar a las empresas de entretenimiento y espectáculos para que consignarán ante el Juzgado “la cantidad que corresponda a Universal Music como contraprestación por cada concierto o presentación en vivo que promuevan o realicen de Christian Nodal, en los porcentajes establecidos en el contrato de exclusividad”.

La contraprestación para presentaciones en México, Estados Unidos, Centroamérica y Colombia fue fijada entre 10% y 12.5% sobre el ingreso neto. Todo esto en función del ingreso bruto de la presentación, es decir, si es menor o mayor a 150 mil dólares.

En el caso de presentaciones en España o Sudamérica (incluyendo a la región de la cordillera de los Andes) y en cualquier otro país del mundo fue de entre 12.5% al 15% sobre el ingreso neto.

También ordenaba notificar a Belinda Peregrín Schüll, su pareja sentimental, “para que se abstenga de realizar, producir, explotar, promover, comercializar, difundir o grabar cualquier videoclip, videograma, fonograma, grabación sonora con la interpretación como solista y/o conjunta de Christian Nodal sin el consentimiento de Universal Music”.

El Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó el acuerdo de medidas cautelares en el juicio identificado con el número de expediente 703/2021 promovido por Universal Music Group México S.A. de C.V. (Universal Music) en contra de Christian Jesús González Nodal (Christian Nodal), Jesús Jaime González Terrazas, Silvia Cristina Nodal Jiménez y JG Music.

“Tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está pidiendo Universal, que es vetarme en todas partes, no tengo un contrato vigente con ellos y están haciendo todo esto a la mala y así como me lo hacen a mí, se lo quieren hacer a miles de artistas y así les ha pasado a muchos artistas más, así que quiero hacer consciencia de esto…”, comentó el cantante a través de su cuenta de Instagram.

Christian Nodal logró derrotar a Universal Music y a su apoderado legal Ulrich Richter Morales, quien ganó notoriedad hace meses por demandar a Google para que eliminara información que lo inculpaba de blanqueo de capitales.

Richter Morales, fundador y presidente de Ser Mexicano Es, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien enfrenta cargos ante las autoridades de Estados Unidos por presunto narcotráfico.

A inicios de este año, Ulrich Richter y su esposa, Claudia Ramírez Tavera, también fueron denunciados ante las autoridades por presuntamente recibir en sus oficinas a gente de Genaro García Luna, quien según la denuncia, es uno de los principales clientes del despacho.

Otros de los clientes de Ulrich Richter son Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado, la empresa Oceanografía y Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de “Los Zetas”.

Ulrich Richter y su despacho Richter-Ramírez y Asociados han obtenido 6.5 millones de pesos del gobierno federal a través de nueve contratos adjudicados de manera directa.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pronósticos para la Asistencia Pública le asignó los contratos 73-2016, 126-2016 y 127-2016 por 4 millones de pesos para brindar asesoría jurídica especializada en materia penal.

En 2020 y 2021, Nacional Financiera (Nafin) ha sido su único cliente en la administración pública, ya que le asignó por adjudicación directa seis contratos por 2 millones 538 mil pesos para “asesorías, auditorías y abogados externos”.

Ulrich Richter también es accionista de la sociedad Inmobiliaria Turística El Muelle, junto con Marta Comella Álvarez, Alfredo López Flores, Fernando Padilla Sojo, Rene Bolívar Ruiz y Leticia Alejandra De Nicolás Saldaña. La empresa con domicilio en Puerto Vallarta, Jalisco, también está bajo investigación de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con el Registro Público de Panamá, Ulrich Richter Morales y Ramírez Tavera constituyeron la empresa R&R Company en la ciudad de Panamá en 2015.

Los abogados fungieron como directores y accionistas de la compañía fundada en Panamá hasta que fue disuelta el 25 de marzo de 2021.

Adicionalmente, ambos figuran como personas autorizadas para administrar la compañía URCR Investments LLC con dirección en 18201 Collins Ave 4304, en Miami, Florida. La propiedad, ubicada a la orilla del mar Atlántico, fue adquirida por Richter Morales en 2010 por poco más de un millón de dólares. Actualmente el inmueble que forma parte del Trump Royale, un condominio en Sunny Isles Beach, Florida, está valuado en un millón 126 mil dólares.

