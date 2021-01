Cierre de negocios llevará a desaparición de 40 mil empresas en CDMX: Canaco

De continuar el cierre de negocios para evitar la propagación del Covid-19, para finales de enero habrán cerrado de manera definitiva más de 40 mil empresas y se habrán perdido más de 200 mil empleos, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky.

En un comunicado, el representante empresarial señaló que después de 10 meses de pandemia, nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo más tendrán que enfrentar esta circunstancia, por lo que es necesario construir entre todos una nueva normalidad en la que convivan, por un lado, el tema de la salud y, por el otro, el tema económico.

“Coincidimos con el llamado de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, en el sentido de no politizar la pandemia; la única forma de superar la crisis que estamos viviendo es hacer a un lado los criterios políticos y aplicar medidas universales por parte de las autoridades, que atiendan la emergencia sanitaria y la grave situación económica y social que estamos viviendo”, aseguró.

En este sentido, precisó que las empresas formales que integran el sector terciario han demostrado su solidaridad y apoyo a lo largo de esta crisis y consideró que no son las responsables del incremento de contagios y hospitalizaciones, ya que a pesar del cierre total de los negocios no esenciales en el Valle de México durante tres semanas, no se logró el objetivo de bajarlos.

Asimismo, el dirigente empresarial comentó que la decisión de implantar el semáforo rojo por segunda vez ha tenido una grave afectación económica que se manifestará en una importante pérdida de empleos y en el cierre de más empresas.

Nathan Poplawsky insistió en que, de acuerdo con una estimación realizada por la Canaco, de continuar el semáforo rojo, para fines de enero habrán perdido de manera definitiva más de 40 mil negocios y 200 puestos de trabajo.

Además, consideró que los apoyos anunciados son insuficientes, “por lo que hacemos un llamado a las autoridades para establecer un verdadero diálogo con el sector productivo de la ciudad e implementar medidas efectivas que protejan el empleo, conserven las cadenas productivas, garanticen la viabilidad de las MiPymes y permitan superar esta crisis en el menor tiempo posible”.

