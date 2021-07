Crecen ganancias de Citibanamex 52.9%; ve mejor comportamiento del crédito

En la primera mitad del año, Citibanamex logró utilidades por 11,400 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 52.9% respecto a mismo periodo de 2020, cuando reportaron 7,000 millones de pesos.

De acuerdo con su director general, Manuel Romo, este avance se debió una disminución muy importante de 68% del costo de crédito en este primer semestre de 2021, asociado a una liberación de reservas ante la mejor expectativa, además de comportamiento de los portafolios de crédito.

Tan solo en el segundo trimestre del año la institución financiera reportó ganancias por 7,049 millones de pesos, lo que representó un aumento de 49.4%, en comparación con los 4,700 millones de pesos del año pasado.

Mientras que la cartera de crédito alcanzó los 540,000 millones de pesos, lo que representa una disminución de 23.2%, respecto a junio de 2020.

En conferencia de prensa, Romo indicó que esta caída fue fruto de una baja en la demanda relacionada con la cautela que tenían respecto al uso del crédito, ocasionada por la incertidumbre hacia el futuro, tanto de empresas como de individuos.

Lee: HSBC México dice adiós a las pérdidas, utilidades crecen 64.6%

“Los clientes no invertían y al no invertir no tomaban crédito, tanto para capital de trabajo como para inversión productiva, para contratar gente y en la medida en que la gente veía incertidumbre en su empleo, en esa medida no tomaba crédito, una hipoteca, tarjeta de crédito, lo que vimos es que empezaron a pagar las deudas”, explicó.

Sin embargo, el banqueró comentó que ven un futuro más optimista en términos de crecimiento y demanda hacia la segunda mitad del año, que haya crecimientos positivos en los portafolios y en todos los segmentos.

“Estamos absolutamente comprometidos y abiertos con el mercado para retomar la senda de crecimiento y el apoyo al país a través de la actividad crediticia”, afirmó el director general de Citibanamex.

Al cierre de 2021, el crédito a las familias alcanzó 231 mil millones de pesos; la cartera de tarjetas de crédito alcanzó 88 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 9 mil millones de pesos con respecto a junio de 2020.

Citibanamex registró 68 mil millones en créditos personales y de nómina; mientras que el crédito hipotecario superó los 75 mil millones de pesos, donde la cartera de vivienda tradicional presentó un decremento anual de 10.7%.

En tanto la cartera comercial de la institución financiera, que incluye empresas, instituciones financieras y gobierno, alcanzó 309 mil millones de pesos.

A su vez, el índice de cartera vencida total fue de 2.6%; el índice de cartera vencida en crédito a familias fue de 4.0% y en cartera comercial fue de 1.5%.

Romo consideró que una tercera ola de Covid-19 es el principal riesgo para la economía, pero ven oportunidades para el sector exportador y para las empresas relacionadas, ya que los planes de apoyo y de incentivos en la economía americana son muy relevante.

Asimismo, comentó que a medida que haya certidumbre en el ambiente de inversión en México, seguramente va haber oportunidades importantes para el crecimiento de la economía nacional.

Suscríbete a Forbes México