Constructora de Slim firma acuerdo para rehabilitar Línea 12, pero niega culpabilidad

La compañía Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), propiedad de Carlos Slim, firmó el acuerdo para la rehabilitación y reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que se derrumbó, aunque se deslindó de ser el causante del accidente.

En un comunicado, la empresa precisó que no causó, ni es responsable del evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12, la cual es operada y supervisada de manera independiente por el Metro desde que el consorcio conformado por CICSA, ICA y Alstom entregó la obra a satisfacción en 2013.



No obstante, indicó que a pesar de las diferencias sustanciales existentes entre los dictámenes periciales y los estudios técnicos sobre las causas, con el objeto de no prolongar más la rehabilitación y reforzamiento del tramo, ha coincidido en resolver anticipadamente los procedimientos legales asociados mediante la firma del acuerdo.

Asimismo, dio a conocer que ha manifestado a la Fiscalía su interés en participar en el fondo de indemnización complementaria para víctimas anunciado la semana pasada por la propia autoridad.



“CICSA se ha reservado derechos para ejercer acciones legales para reclamar el pago de las cantidades que erogue con motivo de la celebración de los convenios y actos jurídicos antes referidos contra los terceros que corresponda”, precisó.

En este sentido, la constructora detalló que la celebración y ejecución de estos convenios no tiene un efecto material en la situación financiera o resultados de la emisora.

Rehabilitación de la Línea 12

Los trabajos a efectuarse abarcan la reparación del tramo colapsado el pasado mes de mayo entre las estaciones Olivos y Tezonco, así como el reforzamiento del tramo metálico elevado construido por CICSA y entregado al Gobierno capitalino desde el año de 2013.

Esto, para que dicho tramo elevado se ajuste a las nuevas exigencias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, modificado en 2017, así como para implementar estándares más robustos en seguridad estructural con motivo del sismo ocurrido en septiembre de ese mismo año.



El diseño y proyecto ejecutivo para la ejecución de estos trabajos será responsabilidad del gobierno de la ciudad y del Comité Técnico Asesor integrado por expertos que conformó el mismo para el diseño de los trabajos.

