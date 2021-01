Coparmex pide apoyo al gobierno para mantener empleo ante crisis

EFE.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió este viernes la colaboración del gobierno para mantener el empleo ante la crisis que afronta el país, después de que la economía se contrajera un 8.3% en 2020 según los datos preliminares oficiales.

“Lo más importante de una caída de la magnitud como la que experimentamos son los impactos en el empleo y los ingresos de las familias”, consideró el organismo en un comunicado, por lo que reclamó al Ejecutivo “medidas concretas que puedan contener el debilitamiento laboral”.

La Coparmex recordó que en 2020 México perdió casi 650,000 empleos formales a causa de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, por lo que se han visto afectados los ingresos tanto de familias como de compañías.

“El 80% de las empresas reportó una disminución en sus ingresos. A pesar de ello, es importante resaltar que las y los empresarios han hecho un enorme esfuerzo por mantener los empleos y cumplir con sus obligaciones fiscales”, subrayó.

El organismo hizo un llamado al Ejecutivo para activar lo que llama Remedios Solidarios, es decir, un plan que incluye programas de reparto entre gobierno, empresas y trabajadores del costo de los salarios, de seguros de desempleo y de incentivos a la contratación.

Este viernes se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contrajo un 8.3% en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932, debido a la pandemia y la falta de un rescate del gobierno, además se estima un repunte incierto para 2021.

En cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada, la caída interanual del 2020 sería todavía mayor, del 8.5%.

La economía mexicana hila dos años consecutivos de decrecimiento tras una contracción de 0.1% en 2019, según cifras preliminares del Inegi. Julio Santaella, presidente del instituto destacó la “moderación de la contracción económica” de -4.5% anual del cuarto trimestre de 2020, que significó una recuperación trimestral de 3.1%.

No obstante, esto no bastó para detener los efectos del decremento anual de 8.6% en el tercer trimestre y de 18.7% en el segundo trimestre, un hundimiento histórico que ocurrió por la suspensión de actividades no esenciales en abril y mayo, a causa de la emergencia sanitaria.

