Coppel apuesta por ropa de marca ‘rebajada’ para sortear Covid-19

La pandemia del Covid-19 ha repercutido en los hogares mexicanos con una reducción en sus ingresos que han provocado que la gente cuide y ahorre más su dinero. Ante este panorama, la cadena de tiendas departamentales Coppel prueba un nuevo formato de tiendas de ropa de marca con precios más bajos llamado Fashion Market como parte de su estrategia para atender los nuevos hábitos de consumo.

“No hay en México en donde no tengamos una tienda Coppel y hay otros formatos más chicos que son de zapatería, un formato de ropa y ahora un nuevo formato de una nueva marca conocida con descuentos que está por todos lados y creemos que tenemos una buena oportunidad de competir. Estamos en pruebas y estamos aprendiendo, el retail es mucho de prueba y error,y cuando tienes muchas tiendas pues te funciona”, dijo Agustín Coppel, presidente del Consejo y CEO Grupo Coppel, en una videoconferencia.

El directivo señaló en su participación en el foro Retail Day, organizado por GS1 y Deloitte, que han visto un impacto en algunas categorías de moda como son la ropa y zapatos debido al confinamiento.

“Las tendencias en moda se perdieron, ya son irrelevantes, y están optando por usar ropa más cómoda y deportiva. Hay muchos cambios a los que tenemos que reaccionar y entender hacia dónde se están moviendo, como las pijamas que son categorías más grandes es donde tenemos que tener más surtido, contrario a los zapatos de tacón, que han caído”, explicó.

Fashion Market, un formato de 600 a 800 m2 ubicado en centros comerciales, cuenta con marcas de ropa como Nike, Nautica, Puma y Levi’s. Actualmente cuentan con nueve tiendas.

“Es todo el área de todos los departamentos de ropa y zapatos, estamos a prueba y error, yo les digo que así vamos a estar hasta que funcione, obviamente podemos perder dinero en una primera etapa, pero no vamos a dejar de aprender para ver dónde no está funcionando y dónde sí. Vamos a encontrar la manera de que funcione ”, confió.

Coppel también está explorando la venta de motos, que han tenido una buena respuesta por parte del consumidor, en una zona en donde la gente puede tener una variedad.

“Las motos, que antes no se vendían tanto y ahora se venden mucho, tenemos que estar con esa flexibilidad”, añadió.

Ventas en línea se multiplican por 7

Actualmente, Coppel cuenta con 1,500 tiendas de diferentes formatos y que están reforzando su canal digital y estrategia omnicanal para atender oportunamente a sus consumidores a través de sus 23 centros de distribución debido al auge del comercio electrónico.

“Las ventas (se) han incrementado por siete veces este años en el canal digital, vendíamos el 2% en digital y ahora estamos por encima del 10% y no esperábamos esa cantidad de ventas. Pudimos responder porque teníamos esta infraestructura con un buen servicios en donde no tenemos los problemas que teníamos hace poco. Pero ahora nuestro objetivo es ver cómo enfocamos el e-commerce y la omnicanalidad a nuestros clientes y sus necesidades y enfocarnos en ellos porque hay cierto servicios que no necesitan ellos y que se cumpla la entrega bien”, dijo Coppel.

Además, la compañía busca que en algunos años, el canal digital pueda representar más del 50% de la ventas.

Agregó que esperan un incremento en la demanda en temporadas como el Buen Fin y diciembre, épocas en las que han tenido que rentar bodegas por el alto número de pedidos. “En diciembre se llega a vender hasta 4 veces de lo que vendemos en un mes”.

“Seguro (los consumidores) van a empezar a comprar y debe de haber un cierto rebote en el consumo de México y nuestro sector no lo vemos tan dañado porque es mucho de productos básicos. Los consumidores están renovando sus refrigeradores, salas, etcétera, y por eso electrónica, celulares y productos de tecnología se está revalorando, porque el consumidor ya vivió mucho más tiempo en su casa de lo que había vivido y le da una idea de que puede estar bien en su casa con ciertas comodidades”, señaló.

Coppel vende más de 30 categorías a un preció más bajo que el resto de los retailers y que el directivo clasificó como una tienda departamental compacta, pero grande para el mercado popular que también realiza préstamos.

“El grupo ya tiene casi 80 años de existir y de que empezaron las tiendas, duramos muchos años con una sola tienda, 20 y tantos años y luego ya se empezó a encontrar la fórmula de replicarnos regionalmente y luego nacionalmente y siempre estamos sirviendo al mercado más mayoritario de la población, que es de los de menos ingresos aquí en México y en el proceso de estar sirviendo a este mercado, las necesidades del mercado también han ido variando (…) y los productos también”, puntualizó.