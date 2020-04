Ante coronavirus, gobiernos dan apoyos a cuentagotas: Canacintra

Para poder “sobrevivir” a la crisis económica generada por las medidas para contener el coronavirus, los empresarios han podido conseguir apoyos por parte de gobiernos locales y el gobierno federal “a cuentagotas”, afirmó Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Si bien el dirigente reconoció que el gobierno federal y las entidades federativas han aceptado 4 de las 10 solicitudes de las cámaras empresariales del país ante la crisis, advirtió que éstas siguen siendo insuficientes.

Además, señaló que los créditos por 25,000 pesos a pequeñas y medianas empresas formales no solucionan ningún problema.

“Ya se dio prórroga para declaración anual de personas físicas, se aceptó en el famoso informe del domingo las devoluciones de IVA, si bien no se han dado, estaremos presionando y llevando conteo; se consiguió (ayuda del) Infonavit y Seguro Social pagando intereses, pero son beneficios a cuentagotas, habrá los 25,000 pesos (de ayuda a pequeñas empresas), si bien no solucionan ningún problema”, señaló Castellanos Férez en conferencia de prensa virtual.

El líder empresarial destacó que para una pequeña o mediana empresa formal, los 25,000 pesos que otorgará el gobierno federal como parte de su programa de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), apenas darán “aire”para sobrevivir a negocios informales.

“A diferencia de una empresa informal, que en algunos casos no está establecida, no están registrados en el SAT, no dan impuestos y sus trabajadores son informales les pagan en efectivo sin prestaciones, si les das 25,000 pesos a esa empresa informal y tiene 3 trabajadores, a ellos sí les va a alcanzar para pagar los sueldos e incluso destinar a compra de materiales”, detalló.

Para una empresa formal, agregó, específicamente de la industria de la transformación, no serán suficientes pues con los mismos tres trabajadores, los sueldos son más elevados, de hasta cuatro veces el salario mínimo; a eso se agrega el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de luz en concepto de tarifa comercial, entre otros pagos.

“Si esto le adicionan que se lo están ofreciendo sólo a las personas que no tuvieron una disminución de su plantilla, esto es para empresas que son esenciales si siguen trabajando, son empresas que siguen generando”, apuntó el dirigente de la Canacintra.

A esto se agrega, dijo el dirigente de la Canacintra, el “terrorismo fiscal” que ha estado ejerciendo la Federación con los empresarios, con el objetivo, según Castellanos Férez, de demostrar que se ha llegado a la meta de recaudación del gobierno.

“Están desesperados por recaudar para no quedar mal de que prometieron que iban a recaudar más”, expresó.

Apoyo de los estados

Si bien los estados han estado haciendo su labor para apoyar a las empresas con apoyos directos al pago de nómina o el aplazamiento de diversos pagos de impuestos locales, se han identificado cinco estados que no han hecho nada por apoyar: Chiapas, Tabasco, Baja California, Coahuila y Sinaloa.

A través de un análisis elaborado por la Canacintra se identificaron 19 entidades que han apoyado con diversos mecanismos a sus empresas, otros ocho fueron calificadas con desempeño medio por la cantidad y calidad de las ayudas y las cinco restantes nada han hecho por apoyar en esta crisis a los empresarios.

“Cualquier apoyo a nivel estatal se agradece. Es lamentable que habiendo estados con bolsas de fideicomisos que pueden jalar, no los liberen porque esperan señal política, eso atenta contra el bienestar de los trabajadores”, señaló.

