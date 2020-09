Crecimiento de las embotelladoras se mantiene ‘plano’ entre prohibiciones y Covid-19

La Industria Mexicana de Bebidas (Anprac), que representa a 120 embotelladoras en el país, señaló que su crecimiento se ha mantenido plano al junio debido a las restricciones que han presentado los pequeños comercios por la pandemia del Covid-19, ya que muchos de ellos han tenido que cerrar por su situación económica.

“En el pequeño comercio, nuestro portafolio representa alrededor del 25% de dichas tienditas, muchas han cerrado, muchos empleos se han perdido y estamos esperando apoyarlos para que continúe y genere una situación diferente. Es una situación difícil para la industria”, dijoeste martes Jorge Terrazas, director general de Anprac en una videoconferencia.

De acuerdo con datos de la Anprac, en los últimos 10 años el crecimiento de la industria ha sido de 1.5%; sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que hay una reducción de .5%.

“Sin duda todo el contexto macroeconómico impacta en todas las industrias, al momento no hay una estimación de cómo acabara el año. Dependerá en términos de la pandemia y todo el contexto económico”, señaló Tania Ramos Beltrán, del área de Investigación e Inteligencia de la Anprac.

En los últimos meses la industria ha sido señalada por el Gobierno y organizaciones civiles de ser el causante de los altos niveles de obesidad; lo anterior, en conjunto con las nuevas legislaciones que prohíben la venta de comida y bebidas preenvasadas a menores en algunas entidades del país y de los nuevos sellos negros de advertencia, han provocado un entorno retador para la Industria.

“No estamos a favor de prohibir, ni de ningún tipo de prohibición como elemento de política publica, estamos a favor de sentarnos y ofrecer cada uno elementos para una política publica que ayuda a la salud y al bienestar de los consumidores”, respondió Terrazas con respecto al tema de la prohibición de comida ‘chatarra’ a menores en Oaxaca y Tabasco.

La iniciativa se encuentra en discusión en otras entidades del país, incluyendo la Ciudad de México.

“Creemos que sí compartimos con las autoridades tanto a nivel federal como a estatal los elementos lo que significa trabajar conjuntamente, y nos parece que esto sería una mejor política pública y mejoraríamos el tema de la salud. Lo seguiremos haciendo, hay estados en donde la ley se aprobó pero las leyes secundarias no han avanzado y ahí es donde quisiéramos trabajar”, añadió.

Por otro lado, añadió que el tema de la obesidad es un problema multifactorial y que no necesariamente se debe a las bebidas que ofrece la industria en el mercado mexicano, ya que menos del 10% de las calorías del consumo per cápita del mexicano diariamente son referidas a sus bebidas y el 70% de dichas calorías no proviene de productos enlatados, procesados o envasados.

El representante de la Anprac respondió que la industria siempre ha estado a favor de un diálogo abierto, respetuoso y equilibrado con las autoridades y recordó la reunión de James Quincy, CEO de Coca Cola y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos parece que siempre tener un diálogo constructivo y que todas la partes puedan contribuir a ser parte de la solución del caso especifico del problema de la obesidad, que es un problema complejo en el país, en donde quisiéramos ser parte de la solución y sentarnos en la misma mesa”,añadió.

También dijo que más del 90% de los productos de los embotelladores que hoy conforman la Anprac ya están con el nuevo etiquetado.

“Es una circunstancia del entorno regulatorio nuevo, siempre se podrá mejorar. Estamos a favor de que el entorno regulatorio que se establezca en nuestro país lo cumpliremos lo más relevante es que el consumidor esté informado, que tenga más elementos pueda elegir y contar con un portafolio más diversificado con más categorías para nuestro consumidor”, detalló.

Desde finales de la década pasada la industria ha venido impulsando la reducción calórica de forma constante; entre 2008 y 2018 han reformulado el 55% se productos para que sean bajos o sin calorías, es decir, 3 de cada 10 bebidas han sin reformuladas.

“Hemos lanzado 172 nuevos productos bajos o sin calorías con la finalidad de ofrecer opciones para todos los estilos de vida”, comentó. “En 2014, por cada 100 ml en se tenían 40 calorías y el avance es tal que para 2020 esa misma bebida contiene 30 calorias y para 2024 tendrá únicamente 29 calorías remarcando que la industria mexicana de bebidas no se detiene y seguiremos innovando”, añadió.

Actualmente la industria cuenta con 120 embotelladores, 415 centros de distribución y múltiples oficina en el país con impactos productivos de hasta más de 800,000 millones de pesos siendo este mayor a la producción del sector agrícola del país.

Según la Anprac, la actividad representa el 3.3% del PIB Nacional y dan empleo a más de 1.6 millones, es decir, al 3% de la población económicamente activa y a más de 5 millones de mexicanos de la red de pequeños comercios.

“Impulsamos reducción calórica, continuaremos apostando la innovación a través de reformulación y reducción de calorías como mencioné del 20% adicional y ampliaremos nuestros esfuerzos de innovación, reformularemos más de 50 productos, teniendo reducción de calorías en algunos productos de hasta el 100%. Somos una industria comprometida con México y abierta al diálogo”, puntualizó.

