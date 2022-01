Demanda de Oceanografía no tiene bases legales ni afectará venta: Citibanamex

Luego de que un juez otorgara medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de sus activos en el país, Citibanamex consideró que no hay bases legales para esta determinación, por lo que apelará y prevé que no impacte en el proceso.

“Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”, afirmó el banco.

Lee: Demanda de Oceanografía frena la venta de Citibanamex

Este viernes se dio a conocer que el juez septuagésimo primero de lo Civil en la Ciudad de México ordenó a Citibanamex abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles —todo bajo la marca Banamex— hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal.

Según el documento, el banco debe garantizar el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la ley hasta por 5,200 millones de dólares o su equivalente en pesos.

El amparo entregado por el Poder Judicial de la Federación determinó que la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública a Oceanografía había sido ilegal, manifiesta Jorge Bentancourt, apoderado legal de la naviera.

En una nota informativa de Oceanografía, el representante manifiesta que hubo una extorsión ejercida por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien pretendía que se le entregaran el 90% de las acciones de la naviera mediante un contrato.

