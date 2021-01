Desaparición del outsourcing no debe ser una decisión política: CCE Ciudad Juárez

Eduardo Ramos Morán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez, exige que la desaparición del outsourcing no sea una decisión política, ni tampoco por decreto, porque se pone en riesgo la operación de las empresas y las fuentes de trabajo.

“Yo creo que no se debe resolver de una forma politiquera (la desaparición de la subcontratación), sino tenemos que orientar hacia el mejor proyecto de outsourcing que la actividad productiva y económica mexicana se merecen”, afirma el también director y fundador de Aduanasoft.

El esquema actual del outsourcing no es perfecto, pero no como para que se cancele de forma definitiva ni por decreto, afirma el empresario, quien en las últimas dos décadas ha trabajado en la industria del software, logística y comercio exterior.

“Nos preocupan mucho las formas, (como han propuesto la desaparición del outsourcing) no tanto el fondo”, señala a Forbes México.

El 12 de noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas mexicanas y extranjeras usaron los beneficios del outsourcing para hacer una defraudación fiscal y despedir a miles de trabajadores tras el confinamiento declarado para evitar brote masivo de coronavirus en abril y mayo de 2020.

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) señaló que existían 900 empresas que ofrecían el servicio de subcontratación, de las cuales 337 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sólo 40 pagaban impuestos.

Ramos Morán está en contra de que el outsourcing se preste para que algunas empresas evadan impuestos o lo utilicen para declarar menos pago del ISR, pocas contribuciones del seguro social y a los trabajadores los registren con un menor importe.

“La solución propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para regular el outsourcing no debe ser con un decreto ni decir que lo resolviste, si no que debe corregirse por fases. Los diputados de Morena recibirán línea, o sea, como en los viejos tiempos del PRI, así como este gobierno o nuevo régimen no está discutiendo a fondo una iniciativa de ley”, expresa.

“Nosotros en la iniciativa privada tenemos especialistas y podemos hacer propuestas que tengan orientación hacia el mejor beneficio de nuestros trabajadores”, declara Ramos Morán.

Lo ideal es contar con un mecanismo para que al gobierno Federal le paguen los impuestos, el trabajador tenga certeza y los empresarios y sus compañías puedan contratar los servicios de subcontratación de manera legal, expresa.

“Podemos hacer una propuesta donde conozcamos cuáles son las necesidades de mejora del esquema actual de la subcontratación, al mismo tiempo que le dé al empresario tranquilidad para contratar personal bajo su propia empresa, así como contratar servicios de otra empresa de outsourcing”, indicó.

La industria está preocupada por la eliminación de los esquemas, que permitan generar empleo bien remunerado, expresa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez.

La Coparmex y el CCE en Ciudad Juárez estamos a favor del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las autoridades deben emprender acciones legales para frenar la evasión y la declaración de salarios menores a los que perciben realmente los trabajadores, comenta.

“Entendemos el tema social perfectamente. Sin embargo hay bonos que la ley fiscal no permite la deducibilidad del 100% , entonces difícilmente podemos mejorar condiciones del trabajador, cuando hay limitaciones fiscales que no permiten hacer deducibilidad el gasto”, expone.

“Venimos de un año complicado por la pandemia de Covid-19 y la inactividad económica afectó más a las actividades no esenciales que las actividades esenciales, por lo que hay pequeños negocios que tienen servicios de limpieza o externos de outsourcing, que les va dar un impacto más fuerte la desaparición del outsourcing”, añade Ramos Morán.

En Ciudad Juárez, las empresas contratan a firmas de outsourcing, que ofrecen servicios de limpieza, de guardias de seguridad, esquemas contables y asesoría legal.

“La preocupación sería revisar los objetos sociales de la empresa, porque cuando se da un cambio legal tenemos que revisar desde cómo nos registramos ante el SAT”, dice el empresario chihuahuense.

Hay empresas especializadas en buscar candidatos para que ocupen plazas en la maquila, por lo que contratan a un outsourcing, que les da tres meses de prueba y al cuarto mes ya es contratada definitivamente por la empresa.

“Esas empresas que se especializan ya se aseguran de que el trabajador tenga las capacidades, el currículum y reúna los requisitos solicitados por la empresa contratadora. En ese sentido presta un servicio. Si eso se cambia, pues las empresas corren el riesgo de cerrar y no significa que estén evadiendo el impuesto, lo que significa es que las condiciones ya no las tendrán”.

La desaparición del outsourcing no abona a la confianza, por lo que se deben construir cosas juntos entre la iniciativa privada y el gobierno, apostó.

“No podemos pensar en que los diputados tengan la verdad absoluta, sin tener propuestas técnicas, jurídicas y operativas de parte de quienes tenemos relaciones con empresas que se dedican a una actividad productiva”, concluye el presidente del CCE de Ciudad Juárez.