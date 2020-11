Disney+ va por contenido latino y mira a México para conseguirlo

Luego de varios meses de espera, la plataforma de streaming Disney+ propiedad del gigante The Walt Disney Company, arribó este martes a América Latina, con una apuesta cuya columna vertebral incluye no sólo el contenido de la casa de Mickey Mouse, sino también a los clásicos de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Sin embargo, la firma de entretenimiento no planea quedarse únicamente con las decenas de producciones que tiene actualmente su catálogo, sino que también en mente el trabajar de manera fuerte en el desarrollo de contenido 100% local.

Así lo reveló a Forbes México Natalia Scalia, Head of Direct-To-Consumer de Disney, quien agregó que la compañía continuará e incrementará la trayectoria de creación de contenidos nativos que comenzó desde hace poco más de dos décadas en la región desde sus canales tradicionales.

“Claramente está dentro de nuestra estrategia la incorporación paulatina de contenido local, creemos que puede significar una aportación gigantesca para la plataforma y estamos ya trabajando en ello, en contenidos que respondan a una línea de producción que la compañía lleva aquí desde hace 20 años, esto no es algo nuevo para nosotros y lo vamos a seguir haciendo”, explicó Scalia.

En específico, la ejecutiva de Disney+ señaló que en su pipeline de trabajo ya están presentes 70 proyectos de contenido regional, todos en distinta fase de desarrollo, que poco a poco se irán presentando en Latinoamérica.

“El contenido regional nos da la oportunidad de establecer otro tipo de conexión, contando las historias de la región, por lo que sin duda ese va ser un pilar muy importante para nosotros que empezará a caminar de 2021 hacía adelante”, destacó la directiva de Disney.

En específico, Natalia Scalia mencionó que hoy estos 70 proyectos de producción están localizados primordialmente en cuatro países: Argentina, Brasil, México y Colombia.

Además, la plataforma trabajará para escuchar las inquietudes que tengan todos aquellos que deseen sumarse a trabajar en la generación de más opciones.

Contenido para todos

Las nuevas producciones que se desarrollarán en particular en América Latina estarán enfocadas completamente en el target familiar, aunque esto no quiere decir que no exista contenido en la plataforma que sea para un público mayor.

“Con nuestra propuesta lo que buscamos nosotros es conquistar a la familia entera, tenemos cosas para todos los miembros, tanto grupales como individuales, como es por ejemplo The Mandalorian, que es un producto un poco más elevado, NatGeo para otros, además de contenido también preescolar”, apuntó la directiva.

Escena de la serie ‘The Mandalorian’. Foto: Walt Disney Company.

Por otro lado, Natalia Scalia consideró que la mayor fortaleza que tiene Disney+ en su llegada a la región, territorio donde ya están presentes con éxito otras plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, es la experiencia de exclusividad que ellos tienen.

“La mayor particularidad de Disney+ es la experiencia de exclusividad, porque todo el contenido que teníamos antes en otros espacios se ha ido directamente a este lugar, va estar únicamente ahí, entonces esta va ser una gran fortaleza, el hecho de que todo se mantenga dentro un único lugar”, comentó.

Esto no significará, precisó, que la compañía vaya a desaparecer los canales tradicionales que tiene de televisión, sino que esa será una opción complementaria de contenido en la cual también seguirán trabajando.

Finalmente, la directiva destacó como valores positivos de Disney+ el que cuenten con dos opciones de contratación del servicio, mensual y anual, además de que explicó que en su caso no exitirá nunca contenido que expire de su catálogo, como sí sucede en otros servicios de esta naturaleza.

De acuerdo con el último reporte de la compañía de Mickey Mouse, anunciado en octubre pasado, la plataforma de streaming de Disney+ cuenta ya a nivel global con un total de 73.7 millones de usuarios, número que buscarán ahora aumentar con su desembarco en Latinoamérica.

