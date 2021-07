Este será el edificio más alto y futurista de Mazatlán impulsado por 86 mdd

Mazatlán, la única ciudad colonial ubicada en la playa recibirá una inversión de 86 millones de dólares (el equivalente a 1,630 millones de pesos) para hacer realidad el proyecto Stelarhe: un concepto inmobiliario de 135.2 metros de altura que pretende ser el edificio más innovador y alto de la urbe sinaloense ubicado sobre Avenida del Mar.

“Hoy este proyecto sigue siendo un reto, consideramos que Mazatlán está listo para buscar un perfil de clientes de un mayor nivel, de hecho creo que son las exigencias y cada vez nos llevamos una grata sorpresa respecto a lo que demandan nuestros visitantes. Se trata de ser recíprocos a lo que han hecho los gobiernos tanto locales como municipales y la Iniciativa Privada para llevar a Mazatlán a otro nivel”, explicó Juan José Arellano Hernández, presidente de Grupo Arhe explicó en entrevista para Forbes México.

De los 86 mdd de inversión, 10 mdd corresponden a un fondo de inversión y se espera que en 36 meses el edificio esté listo. El precio aproximado de los departamentos oscila entre los 300,000 y 650,000 dólares por departamento.

Así mismo la construcción de Stelarhe generará 500 empleos directos e indirectos y contará con 4 master penthouse, 4 junior penthouse, 194 departamentos, 6 locales comerciales, 67 bodegas en estacionamiento y 7 cajones de motocicletas que en conjunto suman 47,070.48 m2 de construcción.

Se espera que Sinaloa cierre el 2021 con hasta 115,000 mdp en inversión privada, siendo Mazatlán el primer lugar con la recepción de 43,841 mdp que representa el 38.20%, de acuerdo con estimaciones de Javier Lizárraga Mercado, Secretario de Economía de la entidad.

Mazatlán: una oportunidad para la inversión privada

Arellano Hernández precisó que su nuevo proyecto inmobiliario más que ser una segunda versión de la icónica Torre M (también ubicada en Avenida del Mar) se trata de “aportar nuestro granito de arena en este momento tan privilegiado que vive Mazatlán”.

Así mismo destacó que el turismo nacional proveniente de Torreón, Durango, Monterrey y Chihuahua que vivió parte de la pandemia en Mazatlán ayudó a generar expectativas en cuanto a la construcción de Stelarhe.

El empresario reiteró que Mazatlán representa una gran oportunidad de inversión privada tanto nacional como extranjera al contar con oportunidades como el malecón, el estadio de fútbol y béisbol, así como la próxima apertura del acuario.

Ante esto, Grupo Arhe se concentrará en inversiones destinadas a Mazatlán para este 2021.

“Hay proyectos que quisiéramos emprender en Tijuana, la Riviera Maya e incluso en Cabo, pero honestamente ahorita hay que enfocar las energía en este tipo de obras que no pueden permitir un error y aparte las condiciones pues no necesariamente están en todos los lugares cómo están aquí en Mazatlán y el estado”.

El inicio de Stelarhe

Durante la colocación de la primera piedra del proyecto inmobiliario Stelarhe, el presidente del Grupo Arhe aseguró que continuará creando proyectos icónicos que hagan lucir a Mazatlán, con ayuda de la competencia sana que permita que Sinaloa se convierta en una de las entidades más competitivas.

“Decirles una vez más que no los defraudaré y seguiré sin rendirme para cambiar este paradigma, ¿cuál es el paradigma? A mí me choca, por no decir la palabra correcta, cuando dicen que eso no está para Mazatlán“.

Cortesía: Grupo Arhe

Durante la presentación del proyecto estuvo presente su esposa Rebeca Tirado García; Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa; Luís Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán; Rossy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF Estatal y el abogado, Juan Velázquez.

“Mazatlán le está quedando chico a los inversionistas locales”, finalizó Arellano Hernández.

