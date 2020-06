El excéntrico contador detrás de Grupo Autofin

Pocos saben que Grupo Autofin se compone de 133 empresas, muchas relacionadas con el sector automotriz, pero otras tantas en segmentos tan peculiares como gasolineras, manufactura, turismo, salud y hasta funerales.

La filosofía de negocios de Juan Antonio Hernández Venegas se rige por la intuición: el potencial de mercado de un segmento no representa ni una brújula ni una receta a seguir.

Mujeres poderosas 2020: descarga gratis la edición impresa de Forbes México

Muchos se refieren al empresario como “el contador”, quien fundó su emporio en 1978, con la creación de Autofinanciamiento de Automóviles, S.A. de C.V., mediante la cual comercializó autos nuevos de todas las marcas, a través del sistema de autofinanciamiento.

A la financiera le siguió la apertura de concesionarias de autos de distintas marcas, también la adquisición de dos equipos de futbol y, para la década de los 90, la incursión en el sector energético con la operación de dos gasolineras en la Ciudad de México y en el Estado de México. A esos negocios les siguió una inmobiliaria, un call center, un banco y el complejo Mundo Imperial, en Acapulco.

“Lo que me ha tocado vivir como empresario son seis gobiernos de crisis y tres que, aunque no tuvieron crisis, sí tuvieron devaluación. Siempre hemos aprovechado las oportunidades; las crisis nos han tomado con pocos pasivos y, en la mayor parte, hemos tenido liquidez. Eso ayuda a que aproveches las oportunidades que se presentan. Hoy no tenemos liquidez, pero, afortunadamente, estamos muy bien anclados, somos un grupo sano y [la crisis] nos encuentra en un momento donde no es necesario ni conveniente aprovechar las oportunidades del mercado, porque nosotros mismos las estamos creando”.

Al mencionar la creación de oportunidades, Hernández Venegas se refiere a los planes para la construcción de un hospital, el acondicionamiento de suites geriátricas en el hotel Princess Mundo Imperial y la apertura de una universidad tecnológica en Acapulco.

Cuestionado sobre su relación con el gobierno, el empresario explica que se trata de una relación como cualquier otra de un proveedor con las autoridades, donde existen reglas claras.

Hotel Princess

En 2019, la rama de arrendamiento de Juan Antonio Hernández logró la adjudicación de cerca de 40 contratos de gobierno, una situación que, a decir del empresario, se ha tornado controvertida para sus competidores.

“La relación con el gobierno no es relevante en un negocio, no sirve. Yo puedo tener hoy una buena relación con determinados miembros del gabinete, pero hay reglas. En la cuestión de concursos, cualquiera puede entrar a internet e identificar qué concursos vienen: ahí vienen las reglas. Dicho de otra manera, no hay mano negra, no puede haberla”.

Hernández Venegas relata que, antes de participar de las licitaciones del gobierno en materia de arrendamientos, había analizado cerrar esa rama de negocios.

“Entonces le pedí al director de la arrendadora que, por favor, bajara sus pretensiones, que ganáramos menos, pero que ganáramos. Hubo un concurso en el que nos llevamos 89%, debido a que abaratamos el costo; nosotros mismos identificamos que había costos muy elevados. Me dio mucho gusto que el director de la CFE dijera que se habían ahorrado 3,000 millones de pesos. Agradezco mucho haber ganado ese concurso en esa proporción, porque hemos creado una nueva fórmula. Hay quienes nos acusan de haber abaratado el negocio. Ni modo. Ganamos dinero; vamos a ganar menos de lo que se acostumbraba, [pero] no me importa. Seguimos participando, vamos a participar en todos los concursos”.

Lee: Mundo Imperial reabre en Acapulco, con autocinema incluido

Más hoteles Princess

En 2014, Juan Antonio Hernández cerró una de las operaciones clave para lo que hoy es su plan de expansión hacia 2022: la compra de los hoteles Princess y Pierre Marqués a la cadena Fairmont.

“Me acuerdo de lo que me dijo la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruíz Massieu. Era el 14 de diciembre de 2014, estábamos en el lobby de Mundo Imperial y me dijo: ‘Juan Antonio, en el Gobierno Federal estamos comprometidos contigo; ya sabemos que estás por cerrar la operación de Princess y de Pierre. Quiero decirte que llevábamos dos años ofreciéndolo en Alemania, Francia, España, aquí mismo en México y nadie le quiso entrar: no es suerte’”, relata.

El trabajo ha sido faraónico. En 2021, el hotel Princess, emblemático por su forma de pirámide, cumplirá 50 años, con sus más de 1,000 habitaciones, el resort es un referente en Acapulco, pero también ha absorbido muchos recursos para su remodelación.

Seyed Rezvani, director de Mundo Imperial, explica que tan sólo las renovaciones y mantenimiento del hotel han requerido una inversión de 80 millones de dólares (mdd), que contempla la remodelación de la Torre Princesa para acondicionar cinco pisos con condiciones de residencia para adultos mayores.

“Todavía habrá otras medidas. Estamos atentos a los cambios. No somos un destino que depende mucho de los turistas extranjeros”, señala el ejecutivo en cuanto al impacto del nuevo coronavirus.

El próximo proyecto se edificará en Zihuatanejo, en un terreno de 27 hectáreas. Al momento, se cuenta con un anteproyecto y la particularidad es que se trata de un segundo hotel Princess, con más de 1,000 habitaciones. En total, el plan de inversión de Mundo Imperial contempla 500 mdd hacia 2022.

“El gobierno nos vendió un terreno muy atractivo en Zihuatanejo. Empecé un proyecto, pero, al final, llegué a la conclusión de que quería otro Princess, otra pirámide: 1,200 habitaciones, copiar el modelo 50 años después. Será esplendoroso. Debe estar terminado entre octubre y diciembre del año próximo. Tengo un ícono. ¿Por qué no tener 10? En Los Cabos, Ensenada, cerca de Los Ángeles, Riviera Maya, Huatulco… ¿A qué Princess vas a llegar? Te vamos a conquistar. Ese esplendor no sé cuánto nos va llevar o si lo veré. La muerte tiene dos grandes satisfactores: que ni ves ni escuchas”.

También te puede interesar: Así será tu próxima estadía en los hoteles Hilton de México y el mundo

Hotel Princess

El impacto del coronavirus

De acuerdo con cifras de la Asociación de Hoteles y Moteles de México, el segmento de hotelería había perdido, a principios de mayo, más de 200 millones de pesos (mdp) ante la caída en la ocupación.

Rafael García, presidente de la asociación, explicó que el sector enfrentaba su peor crisis de liquidez en la historia, ello derivado de la pandemia del nuevo coronavirus, pues implica una amenaza seria para la industria turística, que representa 9% del PIB y es la tercera fuente de entrada de divisas al país. En México, existen más de 800,000 cuartos de hotel; sin embargo 75% de los establecimientos son empresas familiares.

“El mayor reto vendrá para quieres arrenden inmuebles y para las empresas pequeñas. Las grandes cadenas enfrentan un problema serio de liquidez, pero no vislumbramos quiebras”, dijo el representante gremial.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En cuanto a la posibilidad de ver un producto de ahorro para la compra de noches de hotel, Hermes Castañón, socio líder de Servicios Financieros de KPMG, explicó que, una vez superada la crisis del virus SARS-Cov-2, el sector financiero en general deberá buscar nuevos modelos de negocios y operación.

“Tras la contingencia, surgirán preguntas respecto a qué tan necesario es ir a las sucursales, quiénes necesitan planes de transformación y quiénes pueden pensar en alianzas con socios para reinventar servicios. Sin embargo, toda esta transformación deberá venir acompañada de regulación acorde con los nuevos tiempos”, añadió.

Con la vista puesta en la salud

En el Boulevard de las Naciones, cerca del campo de Golf Princess, Mundo Imperial ya trabaja en la edificación de un hospital, en 9,000 metros cuadrados de terreno, con 26,000 metros de construcción. La obra albergará cinco pisos y 40 camas, con una inversión de 75 mdd para atender principialmente males relacionados con cardiología, neumología y ortopedia.

Para “el contador” Juan Antonio Hernández, el hospital y las residencias son engranes que requieren de otras áreas de negocio, que también se desarrollan como una opción de ahorro, que quiere ofrecer a través de su banco, que permita comprar noches a futuro a precio presente en las habitaciones para adultos mayores.

“¿Qué porcentaje de la economía depende del gobierno? Es apenas entre 13 y 15%. Échale la culpa al gobierno del 14% de lo que pasa y échanos la culpa a nosotros del 86%. A mí no me importa el gobierno, con todo respeto; yo labro mi propio camino. Es un hecho que familias de dos o cuatro generaciones vivieron de la relación con el gobierno; no trabajaban. Seguramente a mí me han buscado mucho. Soy un pecador estándar, pero nunca me he prestado a cosas que he considerado que son negativas”.

Lee: Así se preparo Acapulco para los banqueros y AMLO